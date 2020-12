HotForex recebe dois novos prêmios globais excepcionais.

PORT LUIS, Mauricio, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Corretor líder de CFD HotForex anuncia que recebeu dois novos títulos do International Investor Awards, os prêmios "Best Partners Program - Global 2020" e "Customer Service Excellence - Global 2020", como um reconhecimento dos compromisso excepcional da empresa em servir clientes e parceiros, ajudando-os a se sentirem seguros, apoiados, valorizados e confiantes!

O programa de parceria de HotForex, HF Partners, foi reconhecido como o programa definitivo para parceiros nos mercados financeiros em termos de comissões competitivas, rastreamento e relatórios avançados, material de marketing personalizado e expansão e suporte contínuos. A empresa recebeu o prêmio comentando: "Este é um reconhecimento pelo trabalho realizado e pelo esforço que desenvolvemos junto aos nossos Parceiros. Nosso objetivo é continuar a investir e expandir nossa rede global de parceiros, oferecendo o programa de parceria ideal para aqueles que buscam oportunidades de crescimento e expansão de negócios."

A empresa também recebeu o prêmio "Excelência em Atendimento ao Cliente - Global 2020" por fornecer atendimento e suporte incomparáveis a seus clientes em todo o mundo. Comentando sobre essa vitória, a empresa disse: "Na HotForex, sempre adotamos uma filosofia que prioriza o cliente. Estamos continuamente ouvindo o feedback dos clientes e todos os nossos produtos e serviços são desenvolvidos em resposta às necessidades dos nossos clientes. Nosso objetivo é continuar atendendo aos clientes, resolvendo seus problemas e atendendo às suas necessidades ".

O CEO da HotForex, George Koumantaris, disse: "Nossos clientes e parceiros estão sempre no centro de nossos negócios. Ser reconhecido em uma escala global por atender clientes e parceiros de diferentes partes do mundo com a mesma qualidade em serviços e integridade nos negócios é uma honra e uma prova do nosso compromisso em fornecer valor real e mensurável para ambos."

Visite o site da HotForex hoje para saber mais sobre seu programa de parceria premiado e as vantagens de negociar com um corretor global confiável.

Sobre HotForex

A HotForex é uma corretora de vários ativos internacionalmente aclamada, escolhida por mais de 2,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 45 prêmios da indústria cobiçados em seus dez anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas, ferramentas e recursos educacionais, além de excelente atendimento ao cliente e condições comerciais incomparáveis.

