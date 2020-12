Hotspot faz parceria com Parallel Wireless para concretizar visão de conectividade da Nigéria

NASHUA, New Hampshire, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., a empresa líder de Open RAN com sede nos Estados Unidos ao oferecer o primeiro software do mundo com soluções completas para rede 5G 4G 3G 2G Open RAN anunciou hoje que foi selecionada por Hotspot Network Limited, uma provedora de rede como serviço (NaaS), como parte das iniciativas de conectividade das entidades Digital Farmers Club (DFC), Universal Service Provision Fund (USPF) e NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) para oferecer cobertura 2G, 3G e 4G em 2.000 vilas planejadas na Nigéria.

A GSMA afirma que, na África Subsaariana, um quarto da população ainda permanece sem cobertura de banda larga móvel em comparação com 7% globalmente. A internet móvel é o único meio de acesso digital para muitos cidadãos e empresas na Nigéria. A pandemia da COVID-19 acentuou a importância da internet móvel para o acesso a educação, trabalho, saúde, serviços e redes sociais.

O governo federal da Nigéria está empenhado em facilitar a implementação de suas metas políticas nacionais de serviço universal e acesso às tecnologias de informação e comunicação na Nigéria. Esta implementação está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1, 2, 6, 7 e 13 da ONU. Também está alinhada com as cinco prioridades do Banco Africano de Desenvolvimento ("High 5"), Iluminar e energizar a África, Alimentar a África, Industrializar a África, Integrar a África e Melhorar a qualidade de vida para a população da África.

O objetivo estratégico da parceria entre a Parallel Wireless e a Hotspot é ajudar as operadoras móveis regionais a construir e ampliar as redes sem fio em toda a Nigéria, oferecendo serviços digitais de última geração às comunidades locais. Isto atenderá ao objetivo das entidades DFC, USPFS e NAVSA de disponibilizar serviços de voz e dados para permitir eHealth, eHospitality, eEducation, eBanking, eAgriculture e, como resultado, aprimorar o padrão de vida dos cidadãos e incorporá-los à economia digital. Isto ajudará o DFC a gerar mais de 100.000 empregos diretos e 1.500.000 empregos indiretos em toda a Nigéria.

Os parceiros do projeto oferecem os seguintes recursos:

Parallel Wireless: arquitetura de alto desempenho e distribuída para construir uma rede Open RAN, nativa de nuvem, preparada para 5G, de classe mundial. Isto também proporcionará inovação de serviço melhorada e custos operacionais reduzidos em locais geograficamente distribuídos, com a implementação da automação de RAN.

arquitetura de alto desempenho e distribuída para construir uma rede Open RAN, nativa de nuvem, preparada para 5G, de classe mundial. Isto também proporcionará inovação de serviço melhorada e custos operacionais reduzidos em locais geograficamente distribuídos, com a implementação da automação de RAN. Hotspot: Experiência na implementação e gerenciamento de RANs tradicionais como integrador de sistemas e provedor de NaaS, incluindo serviços gerenciados.

Experiência na implementação e gerenciamento de RANs tradicionais como integrador de sistemas e provedor de NaaS, incluindo serviços gerenciados. Ecossistema de implementação: sistema de energia solar fora da rede.

sistema de energia solar fora da rede. Bancos parceiros : financiamento de programa de aquisição de telefones celulares para mulheres e agricultores da região.

: financiamento de programa de aquisição de telefones celulares para mulheres e agricultores da região. DFC: Uma plataforma para capacitar mulheres e jovens que dirigem agronegócios em comunidades rurais, oferecendo-lhes conhecimentos e qualificação em técnicas agrícolas modernas e sucesso na administração de micro/pequeno negócio.

Citações de apoio

O engenheiro Morenikeji Aniye, fundador e CEO do HotSpot Network Limited, disse: "A Hotspot assinou um acordo comercial com a MTN para implementar mais de 2.000 sites, começando com 500 no primeiro ano. Acreditamos que o Open RAN de 2G 3G 4G 5G da Parallel Wireless, mundialmente inovador e fácil de implementar permitirá um tempo mais rápido de lançamento no mercado para disponibilizar internet sem fio a consumidores e empresas."

Christoph Fitih, diretor de vendas da Parallel Wireless na África, disse: "Estamos orgulhosos em fazer parte de várias iniciativas desse tipo para implementar nossa plataforma de Open RAN, líder mundial para habilitar operadoras móveis a disponibilizar serviços novos e inovadores de forma rápida e econômica, exercendo, por sua vez, um impacto positivo na vida da população global."

Sobre a Parallel Wireless

A Parallel Wireless é a primeira empresa com sede nos EUA a desafiar os fornecedores legados do mundo com a primeira solução macro unificada de software Open RAN G (5G/4G/3G/2G) do setor. Seu software de rede nativo de nuvem redimensiona a economia de rede para operadoras móveis globais em implementações de cobertura e capacidade, ao mesmo tempo em que prepara o caminho para a tecnologia 5G. A empresa está envolvida com mais de 50 operadoras líderes mundiais. A inovação e excelência da Parallel Wireless em soluções multitecnológicas e virtualizadas de open RAN foram reconhecidas com mais de 75 prêmios do setor. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Hotspot Network Limited

Fundada em 2008, a Hotspot Network Limited (HNL) oferece serviço de instalação de torres e compartilhamento de infraestrutura para operadoras de telefonia móvel, e também disponibiliza às operadoras móveis nigerianas uma solução de rede como serviço (NaaS) para superar os desafios da expansão da conectividade móvel em áreas rurais da Nigéria.

https://www.hotspotnetworkltd.com/

