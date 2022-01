Hotwav lance le téléphone robuste Cyber 9 Pro offrant une solution abordable pour la vie en plein air

SHENZHEN, Chine, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur chinois de smartphones Hotwav a récemment annoncé le lancement du dernier modèle de sa collection de téléphones et de smartphones robustes, le Cyber 9 Pro, qui ne manquera pas de surprendre les clients par ses excellentes performances et qui constitue une excellente option pour profiter d'une communication pratique, de jeux et autres usages sans se soucier des dommages causés par l'eau, la poussière et les coups.