House of Suntory Whisky apresenta Yamazaki® 55 Years Old™ à Global Travel Retail

O Yamazaki 55 estará disponível em unidades selecionadas da Global Travel Retail, e as garrafas poderão ser encontradas em Londres, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdã, Seul, Delhi, Istambul, Dubai e Singapura.

A Beam Suntory doará para a White Oak Initiative, um grupo comprometido com a sustentabilidade de longo prazo das florestas de carvalho branco dos Estados Unidos, cinco mil dólares para cada uma das cem garrafas lançadas da coleção desse ano, totalizando 500 mil dólares.

O Yamazaki 55 é um blend de single malts refinados, com elementos destilados em 1960 sob a supervisão do fundador da Suntory, Shinjiro Torii, e posteriormente envelhecidos em barris Mizunara. Já em 1964, sob a direção do segundo master blender da Suntory, Keizo Saji, o produto passou por novo envelhecimento em barris de carvalho branco.

O blender superintendente de quinta geração da Suntory, Shinji Fukuyo, trabalhou em estreita colaboração com o master blender de terceira geração Shingo Torii visando implementar sua arte exclusiva de blending para demonstrar, com propriedade, a intensidade, complexidade e sabedoria incomparáveis que caracterizam o Yamazaki 55.

O líquido resultante apresenta uma cor profunda de âmbar; aroma robusto de madeira de sândalo e frutas bem maduras; paladar doce, ligeiramente amargo e amadeirado; e final ligeiramente amargo, porém doce e rico.

Manuel González, diretor de marketing da Global Travel Retail para a Beam Suntory, declarou: "Estamos extremamente orgulhosos pela oportunidade de oferecer aos viajantes algo tão único e exclusivo como o Yamazaki 55, o envelhecido mais antigo da House of Suntory. Esse produto com uma edição extremamente limitada será exposto em algumas de nossas melhores unidades da House of Suntory, o que, posteriormente, será ampliado por meio de uma campanha de ativação integrada. Estamos comprometidos com o crescimento da Global Travel Retail, reforçando nossa oferta inovadora e promovendo a melhor experiência de compra premium para nossos clientes."

Em cada garrafa de cristal, há uma gravação "Yamazaki" feita à mão, enquanto a impressão da idade do uísque é realçada com ouro em pó e protegida com verniz. A boca da garrafa é revestida com papel Echizen washi artesanal e amarrada com um cordão entrançado Kyo-kumihimo, um artesanato tradicional de Quioto. Cada garrafa é acondicionada em uma caixa feita sob medida de madeira japonesa Mizunara e revestida com verniz Suruga.

FONTE Beam Suntory Inc.

