Howard Chang, vicepresidente de TCSA, preside un panel en el foro de alto nivel sobre políticas globales junto a panelistas de NYU, Cognizant y el Banco de la Reserva Federal

PARÍS, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, vicepresidente de Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), fue invitado a presidir el panel de políticas mundiales sobre "Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" (Reformas para la gobernanza, el desarrollo económico y los bancos centrales luego de la pandemia) durante el Dialogue of Continents, un foro organizado por el Instituto de Economía Internacional de Hamburgo y el Comité de Reinvención Bretton Woods (RBWC).