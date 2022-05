Høyere renter mot inflasjon: DeFi-FinTech Kudona utvikler digital sparebok

- 3,8 prosent rente med den nyeste kryptoteknologien

- Verdensomspennende unik forsikring av kundemidler

- Sparing forrentes daglig og kan tas ut når som helst

- Tilbud til privat- og bedriftskunder i hele Europa

VILNIUS, Litauen og HAMBURG, Tyskland, 31. mai 2022 /PRNewswire/ -- Med en gratis spareapp med en nettapplikasjon ønsker litauiske FinTech Kudona, et datterselskap av tyske rubarb GmbH, å åpne døren til en verden med desentraliserte finansmarkeder (forkortet til DeFi) for spareglade over hele Europa. Målet: Selv investorer uten mye bakgrunnskunnskap om finan kan man allerede i dag dra nytte av fremtidens finansteknologi og renteinntekter i disse tidene med negative renter og inflasjon. Målgruppen er både privatpersoner og bedrifter, som er spesielt rammet av negative renter. Programmet er enkel å bruke og vil sette et sterkt fokus på sikkerheten til kundenes midler.

Sparingen gir daglig rente og kan tas ut når som helst

Brukergrensesnittet til Kudona-appen minner om en vanlig sparekonto. Brukere kan fleksibelt sette inn beløp fra 500 EUR når som helst ved bruk av bankoverføring eller sette opp sen stående ordre på sin egen bankkonto. For tiden får de 3,8 prosent årlig rente på pengene de setter inn. Kudona-teamet genererer dette ved å konvertere sparepengene til digitale amerikanske dollar (såkalte «stablecoins») og deretter overføre dem som lån med DeFi-protokoller (via utlån, staking eller likviditetsutvinning) med attraktive renter. Kudona dekker alle driftskostnader med overrenten.

Brukere kan når som helst få utbetalt sparepengene sine. Rentene krediteres den respektive kundekontoen flere ganger daglig. Konseptet ligner på en dagpengekonto – bare at det for øyeblikket gir det betydelig høyere renter. For å beskytte kundene mot tyveri, feil i teknologi, valutasvingninger i dollar mot euro eller mislighold på stablecoin samarbeider Kudona med verdensledende leverandører av valutasikring samt store forsikringsselskaper. «En slik beskyttelse og forsikring av kundemidler innenfor innovative finansielle teknologier er unik i verden. Med dette ønsker vi å avlaste kundene våre så mye bekymring som mulig», sier Kudona-gründer Fabian Scholz.

