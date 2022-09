Hoymiles lancia gli inverter ibridi di nuova generazione

HANGZHOU, Cina, 15 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Hoymiles, uno dei principali fornitori di energia smart e produttore di microinverter, ha lanciato una nuova linea di inverter ibridi di nuova generazione, ampliando la gamma di soluzioni energetiche avanzate dell'azienda. Con questi inverter, Hoymiles intende contribuire a far fronte alla crescente domanda globale di energia solare a seguito dell'aumento dei costi energetici globali e all'attenzione sulla riduzione delle emissioni di carbonio.

I sistemi solari ibridi comportano l'uso di pannelli solari, batterie e della rete principale, nonché in alcuni casi di generatori per una maggiore affidabilità. Gli inverter ibridi di Hoymiles sono parte integrante di tali sistemi, consentendo la conversione bidirezionale dell'elettricità da corrente alternata (CA) a corrente continua (CC) e viceversa. Ciò consente al sistema ibrido di commutare dinamicamente tra le fonti di alimentazione in base alla produzione di energia, al prezzo e all'utilizzo.

Disponibili in opzioni monofase e trifase, i nuovi inverter ibridi (serie HYS e HYT) sono dotati anche di una chiavetta di trasferimento dati (DTS) progettata su misura. Il dispositivo DTS consente la connettività Internet intelligente, il che significa che tutti i dati operativi possono essere monitorati attraverso la piattaforma cloud S-Miles dell'azienda. I prodotti sono ora disponibili nel mercato europeo e Asia-Pacifico, con un lancio in America previsto per il 2023.

Gli inverter ibridi di nuova generazione di Hoymiles presentano anche un rapporto CC/CA leader del settore pari a 1.5, con un costo significativamente inferiore rispetto ai sistemi della stessa capacità che utilizzano altri inverter. La corrente di 14 A di monitoraggio del punto di massima potenza (MPPT) fornisce una compatibilità perfetta con tutti i moduli fotovoltaici più comuni attualmente disponibili sul mercato, e l'efficienza del 97,6% rappresenta uno standard senza pari nel settore. Inoltre, Hoymiles ha progettato gli inverter affinché siano leggeri, compatti e facili da installare, il che significa che possono essere facilmente integrati in qualsiasi sistema ibrido.

"In Hoymiles siamo impegnati a mettere a disposizione di tutti un'energia efficiente e intelligente. I nostri nuovi inverter ibridi integrano l'energia solare e quella di rete in modo intuitivo, in modo che un maggior numero di persone possa accedere a un'energia affidabile ed economicamente vantaggiosa ed essere preparato per le emergenze come condizioni climatiche estreme" ha dichiarato Zhao Yi, Chief Technology Officer di Hoymiles. "Fungendo da elemento di connessione tra energia solare e di rete, gli inverter ibridi contribuiscono ad accedere all'elettricità in modo più intelligente e flessibile, garantendo al contempo la stabilità dell'intero sistema di rete. I nostri nuovi inverter rappresentano un ulteriore grande passo nella nostra missione di innovare nel mercato del solare e portare energia pulita a tutti".

Informazioni su Hoymiles

Fondata nel 2012, Hoymiles è un fornitore globale di soluzioni MLPE (Module-Level Power Electronics), specializzato in microinverter a livello di modulo, sistemi di archiviazione e sistemi di arresto rapido. Ispirandosi a un futuro pulito e sostenibile, l'azienda è impegnata a promuovere l'innovazione nel settore dell'energia smart con i suoi prodotti accessibili a elevate prestazioni.

Con un team ingegneristico motivato, composto da oltre 500 esperti globali, e una rete di distribuzione e servizi che spazia dal Nord America al Sud America, dall'Europa all'Asia, dall'Africa all'Oceania, Hoymiles consente a proprietari di case e professionisti in oltre 100 Paesi e regioni di unirsi al percorso verso un sistema energetico veramente aperto.

