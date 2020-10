Hoymiles präsentiert weltweit ersten dreiphasigen Mikrowechselrichter mit Blindleistungssteuerung

Hoymiles ist es gelungen, die weltweit ersten dreiphasigen Mikrowechselrichter mit Blindleistungsregeltechnik zu entwickeln. Die Modelle HMT-2250 und HMT-1800 unter den dreiphasigen Mikrowechselrichtern des Unternehmens verbessern die Leistungsverteilung erheblich. Die Stabilität der Spannung ist bei der Energieverteilung sehr wichtig; ist sie nicht gewährleistet ist, kann dies zu Schäden an Verteilungsnetzen führen. Die neuesten dreiphasigen Mikrowechselrichter von Hoymiles, die mit Blindleistungsregelungstechnologie ausgestattet sind, können dieses Problem effizient lösen, die Kosten senken und bis zu sechs Module unterstützen. Sie optimieren die Stromverteilung und lassen sich einfach installieren.

Die dreiphasigen Mikrowechselrichter können in der allgemeinen dreiphasigen Stromverteilung 230V/400V eingesetzt werden und gelten als die kosteneffizientesten Lösungen für kommerzielle und industrielle Anlagen. Sie können eine Leistung von bis zu 2250VA erzeugen, abgestimmt mit den gängigen Photovoltaikmodulen mit hoher Leistung.

Hoymiles hat ebenfalls sein führendes Sortiment an einphasigen Mikrowechselrichtern mit der höchsten Ausgangsleistung auf dem Markt aufgerüstet, um den Bedarf der Industrie an größeren Modulen zu decken. Der 1-in-1 Mikrowechselrichter ist jetzt in 400W verfügbar, während der 2-in-1 Mikrowechselrichter 800W unterstützt. Derartige Modelle können im Vergleich zu anderen Produkten mehr Strom invertieren.

„Wir haben unsere dreiphasigen Mikrowechselrichter erfolgreich entwickelt und auf den Markt gebracht. Es hat uns viele Jahren harter Arbeit gekostet, bis wir einen Durchbruch bei der Umwandlungseffizienz und Integration erzielen konnten. Das Modell ist der weltweit erste dreiphasige Mikrowechselrichter, der eine Blindleistungsregelung unterstützt und dadurch die Anwendungsmöglichkeiten von Mikrowechselrichtern effektiv erweitert", sagte Zhao Yi, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hoymiles. „Die Sicherheit, Effizienz und leichte Integration des Produkts werden die Entwicklung der Solarindustrie deutlich vorantreiben."

Dreiphasige Mikrowechselrichter können Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln und in das öffentliche Netz einspeisen. Die einzelnen Mikrowechselrichter arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten, dass jedes Photovoltaik-Modul die maximale Menge an Strom erzeugt. Anwender können dadurch die Produktion des einzelnen Photovoltaik-Moduls direkt steuern und die Flexibilität und Zuverlässigkeit des Modulsystems verbessern.

Informationen zu Hoymiles:

Hoymiles wurde 2012 gegründet und ist ein führender Hersteller von Mikrowechselrichtern, der MLPE (Module-Level Power Electronics)-Lösungen für globale Solaranleger und Endanwender anbietet. Die besondere Technologie hinter den Mikrowechselrichtern von Hoymiles macht es möglich, den weltweit höchsten CEC-Spitzenwirkungsgrad von 96,7% zu erreichen. Damit waren sie drei Jahre in Folge die effizientesten Mikrowechselrichter weltweit. Gegenwärtig exportiert Hoymiles seine Produkte in mehr als 80 Länder und Regionen; die verschiedenen Arten von Mikrowechselrichtern des Unternehmens werden jährlich in über 10.000 kommerziellen und privaten Aufdachanlagen eingesetzt. Dazu zählt auch das weltweit größte 3,6-MW-Mikrowechselrichterprojekt.

