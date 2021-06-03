Hoymiles представляет новую линейку микроинверторов высокой мощности на выставке SNEC 2021
Jun 03, 2021, 07:19 ET
ШАНХАЙ, 3 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), ведущий поставщик решений для интеллектуальной энергетики и производитель микроинверторов, представила новую линейку микроинверторов для солнечных панелей на выставке SNEC PV Power Expo 2021 в Шанхае (Китай). Еще одной новинкой компании, также представленной под слоганом «Больше, чем когда-либо», стало устройство для передачи данных с возможностью беспроводного подключения на частоте менее 1 ГГц Hoymiles Gateway DTU-Pro-S.
«После многих лет, потраченных на разработки и усовершенствование продукции, мы рады представить наши новинки — микроинверторы высокой мощности. С ними компания Hoymiles вновь заявляет о себе как о лидере фотоэлектрической отрасли. Наша продукция способствует повышению эффективности, снижению затрат и расширению сферы применения микроинверторов в различных промышленных и коммерческих сценариях», — сообщил Чжан Синьяо (Zhang Xingyao), менеджер по продукции Hoymiles.
На выставке представлены следующие продукты:
- HMS-2000: собственная разработка компании для мощных солнечных модулей, микроинвертор 4-в-1 обеспечивает максимальную выходную мощность до 2000 ВА, что является новым эталоном для отрасли. Независимый контроль точки максимальной мощности (MPPT) позволяет собирать больше энергии и упрощает техническое обслуживание, а поддержка стандарта беспроводной связи с частотой менее 1 ГГц обеспечивает более высокую стабильность.
- HMS-1000: микроинвертор 2-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до1000 ВА.
- HMS-500: микроинвертор 1-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до500 ВА.
- HMT-2250: новаторский трехфазный микроинвертор с функцией управления реактивной мощностью для использования в трехфазном распределении электроэнергии 230 В / 400 В с поддержкой шести фотоэлектрических модулей.
- Hoymiles Gateway DTU-Pro-S: устройство для передачи данных, которое без проблем работает с S-Miles Cloud и поддерживает стандарт беспроводной связи с частотой менее 1 ГГц.
«За счет наших инновационных разработок максимальный входной постоянный ток однофазного микроинвертора вырос на 22% до 14 А. Таким образом, компания Hoymiles стала первой, кто представил системное решение в виде микроинверторов, подходящих для 182-миллиметровых фотоэлектрических модулей высокой мощности. В ходе нашей работы над расширением сферы применения и улучшения совместимости инвертора на уровне модуля компания Hoymiles создала первый в мире трехфазный микроинвертор с функцией управления реактивной мощностью. Такой микроинвертор может применяться в гораздо более широком диапазоне сценариев, — заявил Чжао Йи (Zhao Yi), заместитель генерального директора и директор научно-исследовательского центра Hoymiles. —
Учитывая их качество, эффективность и рентабельность, наши новые продукты значительно улучшают эксплуатационные характеристики системы и снижают стоимость электроэнергии на киловатт-час. Наши клиенты получают выгоду от более низких затрат при непревзойденной эффективности нашей продукции».
Информация о компании Hoymiles
Компания Hoymiles является международным поставщиком модульных систем силовой электроники (MLPE), специализирующимся на преобразователях и системах хранения данных на уровне модулей. В интересах экологически чистого, устойчивого будущего компания Hoymiles стремится стать ведущим производителем в отрасли интеллектуальной энергетики за счет надежных технологий и инновационной продукции.
Команда талантливых инженеров, более 500 международных экспертов, а также сеть дистрибьюторских и сервисных центров компании в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании позволили частным и корпоративным клиентам в более чем 70 странах и регионах встать на путь к зеленой энергетике.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1523088/01.jpg
SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.
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