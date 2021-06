Hoymiles prezentuje najnowszą ofertę falowników do paneli słonecznych dużej mocy podczas targów SNEC PV Power Expo 2021

SZANGHAJ, 7 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- spółka Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań energetycznych i producent mikrofalowników, zaprezentował pełną ofertę mikrofalowników przeznaczonych do paneli słonecznych dużej mocy, a także Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, moduł przesyłu danych z modemem Sub-1Ghz dla większej niezawodności. Prezentacja pod hasłem „Większe niż kiedykolwiek" („Bigger Than Ever") odbyła się podczas targów SNEC PV Power Expo 2021 w Szanghaju.