Hoymiles uvádza na trh hybridné invertory novej generácie

CHANG-ČOU, Čína, 15. septembra 2022 /PRNewswire/-- Hoymiles, popredný poskytovateľ inteligentnej energie a výrobca mikroinvertorov, uviedol na trh nový rad hybridných invertorov novej generácie, ktorý rozširuje sortiment pokročilých energetických riešení spoločnosti. Cieľom spoločnosti Hoymiles je pomocou týchto invertorov riešiť rastúci globálny dopyt po solárnej energii spôsobený rastúcimi globálnymi nákladmi na energiu a zameraním na znižovanie emisií uhlíka.

1

Hybridné solárne systémy zahŕňajú použitie solárnych panelov, batérií a hlavnej siete, a v niektorých prípadoch aj generátorov pre väčšiu spoľahlivosť. Hybridné invertory od Hoymiles sú neoddeliteľnou súčasťou takýchto systémov a umožňujú obojsmernú premenu elektriny zo striedavého prúdu (AC) na jednosmerný prúd (DC), ako aj jednosmerného prúdu na striedavý prúd. To umožňuje hybridnému systému dynamicky prepínať medzi zdrojmi energie v závislosti od výroby, ceny a spotreby energie.

Nové hybridné invertory (série HYS a HYT), ktoré sú k dispozícii v jednofázových a trojfázových variantoch, sú tiež vybavené na mieru navrhnutým kľúčom na prenos údajov (data transfer stick - DTS). DTS umožňuje inteligentné internetové pripojenie, čo znamená, že všetky prevádzkové údaje možno monitorovať prostredníctvom firemnej cloudovej platformy S-Miles. Produkty sú teraz dostupné na európskom a ázijsko-tichomorskom trhu, pričom uvedenie na trh v Amerike je naplánované na rok 2023.

Hybridné invertory novej generácie Hoymiles majú tiež špičkový pomer DC/AC 1,5, čo výrazne znižuje náklady v porovnaní so systémami s rovnakou kapacitou, ktoré používajú iné invertory. 14A prúd technológie Maximum Power Point Tracking (MPPT) poskytuje bezproblémovú kompatibilitu so všetkými hlavnými fotovoltickými modulmi, ktoré sú dnes dostupné na trhu, a účinnosť 97,6 % predstavuje štandard, ktorý nemá v tomto odvetví obdobu. Okrem toho spoločnosť Hoymiles navrhla invertory tak, aby boli ľahké, kompaktné a ľahko inštalovateľné, čo znamená, že sa dajú ľahko integrovať do akéhokoľvek hybridného systému.

„V spoločnosti Hoymiles uprednostňujeme sprístupnenie efektívnej a inteligentnej energie pre každého. Naše nové hybridné invertory intuitívnym spôsobom integrujú solárnu energiu a energiu zo siete, aby k spoľahlivej a nákladovo efektívnej energii malo prístup viac ľudí a aby boli pripravení na núdzové situácie, ako je extrémne počasie," hovorí Zhao Yi, technologický riaditeľ spoločnosti Hoymiles. „Hybridné invertory, ktoré fungujú ako médium medzi solárnou energiou a energiou zo siete, pomáhajú ľuďom získať prístup k elektrickej energii inteligentnejším, flexibilnejším spôsobom a zároveň zabezpečujú stabilitu v celej sieti. Naše nové invertory predstavujú ďalší veľký krok v našom poslaní inovovať trh so solárnou energiou a prinášať čistú energiu všetkým."

O spoločnosti Hoymiles

Spoločnosť Hoymiles bola založená v roku 2012 a je globálnym poskytovateľom riešení MLPE (Module-Level Power Electronics). Špecializuje sa na mikroinvertory na úrovni modulov, úložné systémy a systémy rýchleho vypnutia. S víziou čistej a udržateľnej budúcnosti sa spoločnosť snaží podporovať inovácie v odvetví inteligentnej energie pomocou svojich vysokovýkonných a dostupných produktov.

S technologickým tímom, viac ako 500 globálnymi odborníkmi a distribučnou a servisnou sieťou pokrývajúcou Severnú Ameriku, Južnú Ameriku, Európu, Áziu, Afriku a Oceániu, spoločnosť Hoymiles umožňuje majiteľom domov a odborníkom vo viac ako 100 krajinách a regiónoch vstúpiť na cestu skutočnej otvorenej energie.

