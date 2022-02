HPG: Neuer Durchbruch bei der Virusaktivierung mit Grüntee-Catechin (EGCg)

TOKIO, 18. Februar 2022 /PRNewswire/ -- HPG Co., Ltd. (Chuo-ku, Tokio) hat erfolgreich eine wasserlösliche Formulierungstechnologie von hochkonzentriertem Catechin EGCg (Epigallocatechingallat) mit ausgezeichneter Lagerstabilität entwickelt und Verfahren für eine Patentanmeldung für die Technologie zur Stabilisierung des Produkts bei hoher Konzentration in wässriger Lösung eingeleitet.

Das Grüntee-Catechin EGCg wirkt inaktivierend gegen Viren. Es hat jedoch eine stark antioxidative Wirkung und ist sehr anfällig für einen oxidativen Abbau und mangelnde Lagerstabilität. Die neue Formulierung überwindet dieses Problem, indem sie eine hohe Konzentration in Wasser stabilisiert und verhindert, dass das Virus in Zellen eindringt, indem es an virale Proteine gegen verschiedene wiederholt mutierende Viren wie Grippe- und neuartige Coronaviren bindet. Sie wird bei einer hohen Konzentration von 10.000 ppm stabilisiert und die Konzentration kann durch Verdünnung leicht angepasst werden. Alle Inhaltsstoffe sind essbare Lebensmittelzusatzstoffe und können von Menschen jeden Alters zur Mundpflege eingenommen werden.

Darüber hinaus werden der ursprüngliche Geschmack, das Aroma oder die Farbe bestehender Produkte aufgrund von Adstringenz, Bitterkeit oder Verfärbung, die dem Catechin EGCg eigen sind, nahezu nicht beeinträchtigt, und das Produkt kann in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden. Da es sowohl gegen Bakterien als auch gegen Viren hochwirksam ist, kann es als Ersatz für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel in der Küche, zur Lebensmittelhandhabung und als vorbeugende Maßnahme gegen Menschen- sowie Vogel- und Schweinegrippe eingesetzt werden.

- Inaktivierungswirkung der Komponente auf verschiedene Influenzaviren

Diese Komponente hemmte die Anreicherung von Viruspartikeln in Zellen oder den Eintrittsprozess gegen vier Influenza-A- und -B-Virusstämme. Es wurden In-vitro-Plaque-Reduktionstests unter Verwendung von MDCK-Zellen (Madin-Darby Hunde-Nierenzellen) durchgeführt. Dabei wurde nachgewiesen, dass Epigallocatechingallat (EGCg), ein Grüntee-Catechin, eine antivirale Wirkung hat, indem es die Anreicherung von Epigallocatechingallat in den Zellen während des Virusreplikationsprozesses hemmt.

Verfahren und Ergebnisse:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106999/202202026950/_prw_PA3fl_Mn8vh4H6.pdf

- Inaktivierungswirkung der Komponente auf das neuartige Coronavirus und SARS-Virus

Details:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106999/202202026950/_prw_PA2fl_rSucAig1.pdf

Es wurde bestätigt, dass EGCg in einer niedrigen Konzentration von 10 ppm durch die synergistischen Wirkungen von direkte Inaktivierung und Anreicherungshemmung eine gewisse hemmende Wirkung auf das menschliche Coronavirus (HCoV-229E) hat, das ein enger Verwandter von SARS-CoV-2 ist und beim Menschen erkältungsähnliche Symptome verursacht.

