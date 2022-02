HPG : nouvelle percée dans l'inactivation des virus grâce à la catéchine du thé vert (EGCg)

TOKYO, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- HPG Co., Ltd. (Chuo-ku, Tokyo) a réussi à mettre au point une technologie de formulation hydrosoluble de la catéchine EGCg (gallate d'épigallocatéchine) hautement concentrée présentant une excellente stabilité au stockage et a lancé les procédures de demande de brevet pour la technologie permettant de stabiliser le produit à une concentration élevée en solution aqueuse.

La catéchine du thé vert, l'EGCg, a des effets inactivateurs sur les virus. Cependant, elle a un puissant effet antioxydant et est très sensible à la détérioration par oxydation et manque de stabilité au stockage. La nouvelle formulation résout ce problème en stabilisant une concentration élevée dans l'eau et empêche le virus de pénétrer dans les cellules en se liant aux protéines virales contre divers virus à mutations répétées tels que la grippe et les nouveaux coronavirus. Il est stabilisé à une concentration élevée de 10 000 ppm, et la concentration peut être facilement ajustée par dilution. Tous les composants sont des additifs alimentaires comestibles et peuvent être consommés par des personnes de tous âges pour les soins bucco-dentaires.

En outre, le goût, l'arôme ou la couleur d'origine des produits existants ne sont pratiquement pas altérés par l'astringence, l'amertume ou la décoloration propres à la catéchine, l'EGCg, et le produit peut être utilisé dans divers domaines. Comme il est très efficace contre les bactéries aussi bien que les virus, il peut être utilisé comme substitut des désinfectants pour mains à base d'alcool dans la cuisine, la manipulation des aliments, et comme mesure préventive contre les humains et les grippes aviaire et porcine.

- Effet d'inactivation du composant sur divers virus de la grippe

Ce composant a inhibé l'adsorption des particules virales dans les cellules ou le processus d'entrée contre quatre souches de virus de la grippe A et B. Un test de réduction de plaque in vitro a été réalisé en utilisant des cellules MDCK (Madin-Darby canine kidney) et il a été prouvé que le gallate d'épigallocatéchine (EGCg), une catéchine du thé vert, a un effet antiviral en inhibant l'adsorption de l'épigallocatéchine dans les cellules pendant le processus de réplication du virus.

Méthodes et résultats :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106999/202202026950/_prw_PA3fl_Mn8vh4H6.pdf

- Effet d'inactivation du composant sur le nouveau coronavirus et le virus du SRAS

Détails :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106999/202202026950/_prw_PA2fl_rSucAig1.pdf

Il a été confirmé que l'EGCg à une faible concentration de 10 ppm a un certain effet inhibiteur sur le coronavirus humain (HCoV-229E), qui est un proche parent du SARS-CoV-2 et qui provoque des symptômes de rhume chez l'homme, grâce aux effets synergiques de l'inactivation directe et de l'inhibition par adsorption.

