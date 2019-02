HPRA/Los Angeles continúa su misión de empoderar y proveer recursos para los profesionales hispanos de las relaciones públicas

LOS ÁNGELES, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas/Los Angeles (Hispanic Public Relations Association/Los Angeles, HPRA-LA) hoy anuncia su junta directiva y nombramientos de liderazgo de 2019, que incluyen un grupo diverso de profesionales de las relaciones públicas de varias industrias.

HPRA sigue siendo el principal recurso para los profesionales de las comunicaciones y los que buscan conocimientos en el mercado hispano. Los miembros tienen acceso a programación de primer nivel, tal como:

Desarrollo profesional

Eventos para establecer contactos

Tasas de afiliación descontadas para conferencias nacionales de la industria

Los premios ¡Bravo! a campaña del año de relaciones públicas

Programas de becas y alcance universitario

Stephen Chavez, dueño de ChavezPR de Los Ángeles, asume el papel de presidente de la sección por segundo año consecutivo. Dice que su enfoque de este año será desarrollar la afiliación local ofreciendo verdadero valor y excelente programación.

"Tenemos una junta estelar de altos ejecutivos que están trayendo a la organización profesional nuevas ideas y recursos. Si usted no es miembro de HPRA/LA, ahora es el momento perfecto de unirse", dijo Chavez.

La Junta Directiva de HPRA/Los Angeles de 2019 incluye:

FUNCIONARIOS EJECUTIVOS:

Presidente - Stephen Chavez, ChavezPR

Vicepresidenta y Presidenta Electa- Claudia Santa Cruz, Santa Cruz Communications

Tesorera - Lourdes Rodriguez, Saban Community Health Clinics

Secretaria - Cynthia Zavala, Mitú

JUNTA DIRECTIVA EN GENERAL

Helen Sanchez, Sanchez & Arevalo Public Relations

Denisse Montalvan, Zeno Group

Roxana Lissa, Rox United

Marco Gonzalez, Lieberman

Rudy Rubio, Latino Key Network

Nashi Nyssen, Blue Shield of California

Maricela Cueva, VPE Tradigital Communications

Rachel Matos, Blue Collective Agency

Mayola Delgado, Univision Los Ángeles

LÍDERES DE LOS COMITÉS:

Sasha Chavez, Universidad de La Verne y pasante en Southern California Edison

Carmen Huerta, LAGRANT Foundation

Richard Garcia, The Qualia Group

Sara Santos, Source One Digital Agency

Roxana Salcedo, The Blaine Group, Inc.

Erika Villalvazo, E! Entertainment

Emily Cabrera, BHSC Global

Mayra Rosas, pasante

Para obtener más información sobre HPRA/Los Angeles, únase a la conversación en https://www.facebook.com/HPRALosAngeles/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/823314/HPRA_Los_Angeles_New_Chapter_Logo.jpg

FUENTE Hispanic Public Relations Association, Los Angeles Chapter

SOURCE Hispanic Public Relations Association, Los Angeles Chapter