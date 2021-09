HR Path Anuncia Novo Escritório na Colômbia

CIDADE DO MÉXICO, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo HR Path anunciou hoje que estabeleceu um novo escritório em Bogotá, Colômbia. A HR Path está na América Latina há mais de cinco (5) anos, com um escritório principal localizado na Cidade do México, México.

A HR Path é um líder global e especialista em serviços de Recursos Humanos, fornecendo aconselhamento profissional e apoio a organizações onde a experiência humana é essencial para seu processo de transformação digital. Com escritórios em 18 países de todo o mundo, a HR Path continua aumentando sua presença na América Latina.

«O lançamento da HR Path Colômbia era apenas uma questão de tempo. Nossas três linhas de negócios são aconselhar, implementar e executar para oferecer as melhores soluções e serviços de desempenho de RH completos que originem a maior satisfação de nossos clientes. A expansão na América Latina, oferecendo experiência profissional e servindo organizações locais e globais na América do Sul, tem como objetivo atender às necessidades de nossos clientes.» referiu Frederic Van Bellinghen, Parceiro, Américas.

«Com Merardo Abad Puerta Galvis como Country Manager, pretendemos aumentar nossa presença na Colômbia rapidamente, mas também começar a servir clientes de outros países da América do Sul. Nosso escritório colombiano também servirá como centro de nearshoring para alguns de nossos maiores projetos na América do Norte e globais.»

Sobre a HR Path

A HR Path, especialista e grande player de Recursos Humanos, ajuda empresas para as quais a experiência humana é essencial para sua transformação digital. Aconselhar, Implementar e Executar são as 3 linhas de negócios da HR Path que contribuem para o desempenho corporativo de RH de nossos clientes.

