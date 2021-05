HR Path levanta 113 milhões de euros e adquire uma empresa norte-americana, a Whitaker Taylor

PARIS, 5 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A HR Path, membro da French Tech, anunciou um financiamento bancário de 113 milhões de euros para acelerar seu crescimento e se tornar a referência global em termos de recursos humanos.

A HR Path oferece um serviço de apoio ao desempenho de RH de empresas. Esses serviços englobam consultoria em transformação de RH, implementação de soluções de software e terceirização de folha de pagamento (BPO).

Essa nova rodada de financiamento foi concedida pelos seguintes bancos: Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCI e Caisse d'Epargne. O valor total é 113 milhões de euros e dará à HR Path os meios para atingir seus objetivos.

A HR Path planeja expandir sua proposta de valor em todos os países onde o grupo já está presente, com prioridade dada aos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Espanha.

A HR Path também anunciou hoje a aquisição da Whitaker-Taylor, que é uma empresa de consultoria em tecnologia de RH com experiência em SAP SuccessFactors e SAP HR. Fundada em 2007, sua força se encontra nos membros de sua equipe e em sua base mundial de clientes, com uma forte presença nos Estados Unidos e na Europa.

"Gostaríamos de agradecer a nossos bancos parceiros e a nossos consultores, a Volt Associés, que nos apoiaram nessa aventura. A transformação de RH está acelerando devido às atuais restrições sanitárias. Nos últimos meses, as questões de capital humano se tornaram prioridade: a gestão de talentos e a adaptação às mudanças são cada vez mais críticas, e o uso da terceirização da função de RH e, em particular, da folha de pagamento está crescendo. A HR Path está preparada para atender aos novos desafios enfrentados por empresas na área de recursos humanos. Essa nova rodada de financiamento apoia nossas ambições de desenvolvimento para dar suporte a nossos clientes atuais e futuros", de acordo com François Boulet e Cyril Courtin, sócios fundadores da HR Path.

Sobre a HR Path

A HR Path, líder global e especialista na área de recursos humanos, apoia empresas para as quais o capital humano está no centro de sua transformação digital. Aconselhamento, implementação e execução são as três alavancas do RH Path Group para melhorar o desempenho do RH das organizações. Fundada em 2001, a HR Path atende mais de 1.300 clientes em 18 países. Seu faturamento atual é de 130 milhões de dólares.

