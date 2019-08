HRG Robotics präsentiert die neuesten Errungenschaften seines Ökosystems auf der WRC2019

BEIJING, 20. August 2019 /PRNewswire/ -- HIT Robot Group (HRG Robotics oder „die Gruppe"), ein Plattformbetreiber und Dienstleister für Technologieinnovationen und Start-ups in Schwellenländern, wird auf der World Robot Conference 2019 vom 20. bis 25. August im Beijing Etrong International Exhibition and Convention Center (Stand Nr. Halle A-311) seine neuen Roboterinnovationen vorstellen. Der Start in diesem Jahr, der darauf abzielt, ein intelligentes Ökosystem für eine neue Ära aufzubauen, darunter 16 HRG Biosphärenunternehmen und 59 Produkte, ist ein wichtiger Schritt in Richtung der „Robotics Biosphere", einer Initiative zur optimalen Integration aller Ressourcen im Robotikbereich.

Die HRG-Initiative „Robotics Biosphere" bietet Unternehmen ein breites Spektrum an Unterstützung und Dienstleistungen, um Forschungsleistungen in Produkte umzusetzen und diese in Waren umzuwandeln. Die Initiative, die die drei Säulen des Unternehmens verkörpert, hat über 100 Start-ups in den Bereichen Smart Factory Development, Industrierobotik, Servicerobotik, Spezialrobotik, Unterhaltungsrobotik, Medizin- und Rehabilitationsrobotik in drei wichtigen Wachstumsphasen eines Unternehmens unterstützt:

Innovation – Unterstützt Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu Kerntechnologien und -produkten

Inkubation – Konzentriert sich auf die Inkubation von Start-ups, die Koordination der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie und die Unterstützung von Teams in der Frühphase, die zu voll entwickelten Managern heranwachsen

Industrie – Führt Unternehmen in verschiedenen Stadien bis zur Reife und schließlich in den definierten Markt

„Wir streben neue Partnerschaften mit Unternehmen auf der ganzen Welt an und werden eine Reihe erfolgreicher Unternehmen präsentieren, die mit Hilfe von HRG neben unseren repräsentativen Produkten auf der WRC 2019 auf den Markt gekommen sind", so Wang Meng, President der HIT Robot Group.

Mit dem Ziel, vielseitige Lösungen für industrielle Anwendungen intelligenter Roboter anzubieten, werden auf der WRC2019 mehrere Produkte in sieben Bereichen vorgestellt, die die neuesten technologischen Errungenschaften der Gruppe in der Roboterindustrie demonstrieren.

Industrierobotik

Um die Probleme der chinesischen Robotikindustrie zu lösen, indem sie ihre Abhängigkeit von ausländischen Technologien aufhebt, wird HRG das HRG Real-time Robot Operating System vorstellen, ein Betriebssystem für den AIRT-ROS-Roboter und das diesjährige Starprodukt. Durch die Nutzung der vom Gehirn inspirierten KI, die für die humanoide Robotik entwickelt wurde, ermöglicht das Betriebssystem für intelligente Roboter und Anwendungen intelligenten Terminals und Geräten, unabhängige Entscheidungen zu treffen, so dass Roboter koordinierte Körperbewegungen und Gefahrenabwehr erreichen können.

Ein in Japan gut angenommenes Produkt ist der sogenannte „Bee Robot", ein von der Yiwu Laisi Technology, einem HRG-Biosphärenunternehmen, entwickeltes kollaboratives AMR, der auf der Konferenz präsentiert wird. Ausgestattet mit einer simultanen Lokalisierungs- und Kartierungstechnologie kann der Roboter autonom Wege zwischen den Regalen navigieren, die effizienteste Route auswählen, Hindernisse umgehen und Waren in den Regalen kommissionieren und stapeln. Seine optimierte Akkulaufzeit stellt sicher, dass er acht Stunden lang ununterbrochen arbeiten und bei niedrigem Akkustand automatisch Ladestationen finden kann.

Medizinische und Rehabilitationsroboter

PADA, Chinas erstes von HRG Chengdu Medical Robot Co. Ltd. entwickeltes Gerät, das die Parkinson-Krankheit im Frühstadium diagnostizieren kann, soll im Mittelpunkt dieses Bereichs stehen. Basierend auf hypersensibler biologischer Informationserfassung und KI-gestützter medizinischer Datenanalysetechnologie wird das Gerät häufig in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und in der Seniorenbetreuung eingesetzt.

Servicerobotik

Yueyang HRG Trufun Smart Tech Co. Ltd. wird auf der Veranstaltung ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug präsentieren, das seinen Durchbruch in der Servicerobotik zeigt. Es ist mit optionalem Zubehör wie Sonar, klein dimensionierten Detektoren und multifunktionalen Roboterarmen ausgestattet und basiert auf einer Technologie zur effektiven Verbesserung der Bildqualität in trüben Gewässern.

AIoT-Sicherheit

Im Rahmen der Initiative Robotics Biosphere zur Erreichung eines intelligenten Sicherheitsmanagements wird HRG Lincoos IoT Technology Co. Ltd. seine „AIoT+ Security Factory Smart Supervision Platform" einführen, die Plattform zur Risikowarnung und Gefahrenabwehr für die industrielle Produktion. Basierend auf künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Big Data-Technik bietet die Plattform Echtzeitanalysen basierend auf Daten, die von Sensoren und Kameras gesammelt wurden, um Mensch, Umwelt und Geräte für umfassende Entscheidungen zu integrieren.

Ausbildung in Industrierobotik

Der Stand von HRG im Bereich Bildung wird Produkte präsentieren, die von HRG EduBot, einer Tochtergesellschaft, die sich auf die Ausbildung zum Thema Industrierobotik konzentriert, entwickelt wurden. Von einer Industrieroboter-Bewegungssteuerung und einem intelligenten Maschinenprüfstand bis hin zu einer industriellen Internet-Gateway-Trainingsplattform ist HRG EduBot mit Hilfe der HRG Entrepreneurship Division zu einem innovativen Unternehmen mit umfassender Entwicklungsfähigkeit geworden, das darauf abzielt, die Entwicklung von Start-ups zu erleichtern, damit sie sich besser auf Forschung und Entwicklung und Qualitätskontrolle konzentrieren können.

Spezialrobotik

Yueyang HRG Trufun Smart Tech Co. Ltd., ein HRG-Biosphärenunternehmen, wird mit seinem neuesten „Wearable Diver Propulsion Pack", einem tragbaren Taucherantriebsgerät, die Ausstellung im Bereich Spezialrobotik eröffnen. Es ist mit einem wassergekühlten Zweitaktmotor zur Sicherstellung der Leistungsabgabe ausgestattet und mit Kohlefasergewebe beschichtet, um wasserdichte und korrosionsbeständige Eigenschaften zu bieten. Sein minimalistisches internes Design, ohne Kompromisse bei Mobilität und Schubkraft einzugehen, bedeutet, dass das Diver Propulsion Pack leicht zu kontrollieren und hochgradig energieeffizient ist und bei Rettungseinsätzen, Performance und Sport eingesetzt werden kann.

Informationen zur HIT Robot Group

Die 2014 gegründete HIT Robot Group (HRG) ist ein Plattformbetreiber und Dienstleister für Technologieinnovationen und Start-ups in aufstrebenden Branchen, insbesondere der Robotikindustrie. Aufbauend auf der Struktur mit den drei Säulen Innovation, Inkubation und Industrie konzentriert sich die HRG auf die koordinative Entwicklung der Entitätswirtschaft, technologische Innovation, moderne Finanzwirtschaft und Humanressourcen, unterstützt durch die Integration von Forschung, Industrie und Finanzketten, mit dem Ziel, technologische Innovationen, IP-Kommerzialisierung und Industriekultur zu erreichen. HRG ist ein System, das Innovation, Unternehmertum und Branchenentwicklung fördert. Dies wird durch sein Geschäftsnetzwerk erreicht, das aus einer Zentrale, vier Geschäftszentren, Dutzenden von Industriebasen und Niederlassungen im Ausland besteht.

