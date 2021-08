HSBC Business School da Universidade de Pequim e Cambridge Judge Business School anunciam programa cooperativo para realização de seus próprios programas em Shenzhen, na China

O programa cooperativo consiste de um novo programa de MBA Executivo global (GEMBA) da Judge Business School de Cambridge, e de um programa de mestrado/certificado em Estudos da China em Economia e Gestão (MCS/CCS) da Universidade de Pequim.

A Judge Business School de Cambridge realizará seu novo programa de MBA Executivo Global (GEMBA) por meio do corpo docente do Cambridge Judge e de palestrantes convidados, com até 50% das aulas ministradas em Shenzhen. O MBA e o currículo central do programa GEMBA irão coincidir com o programa de MBA Executivo (EMBA) que tem sido oferecido em Cambridge desde 2009 e que continuará em conjunto com o novo programa GEMBA.

Esta será a primeira vez que a Cambridge Judge oferecerá ensino regular de MBA fora de Cambridge, marcando um novo capítulo na história da escola de negócios quando o programa GEMBA começar em janeiro de 2023.

O programa MCS/CCS da Universidade de Pequim será oferecido simultaneamente em Shenzhen por meio de seus professores e de professores convidados. O programa foi desenvolvido para focar no conhecimento profissional da economia, mercado financeiro e gestão corporativa da China, oferecendo uma visão profunda e integrada da China com uma perspectiva global.

Embora cada parte irá conceder o seu próprio diploma ou certificado aos alunos, o programa cooperativo oferece novas oportunidades para que os alunos seniores se exponham ao clima de negócios de Cambridge e da área da baía do Pearl River de Shenzhen, combinando estudos de negócios com uma exposição à cultura chinesa de negócios e de gestão.

O professor Christoph Loch, cujo mandato de dez anos como reitor da Cambridge Judge termina em 31 de agosto, disse: "A Judge Business School de Cambridge tem orgulho do nosso programa de MBA Executivo (EMBA), que atrai estudantes de todo o mundo para um programa com sede em Cambridge. O programa paralelo do EMBA Global é uma grande oportunidade para profissionais experientes da região da Ásia-Pacífico e arredores, especialmente porque também terão a oportunidade de participar de estudos da China com nossa parceira, a HSBC Business School da Universidade de Pequim."

O professor Hai Wen, reitor fundador da HSBC Business School da Universidade de Pequim afirmou: "O programa cooperativo da HSBC Business School da Universidade de Pequim e da Judge Business School de Cambridge oferece uma rara oportunidade de aprender com duas das principais escolas de negócios que representam o Oriente e o Ocidente. Os alunos irão adquirir uma compreensão mais ampla dos conhecimentos fundamentais e obter experiência em primeira mão de ambientes de negócios contemporâneos na China."

O programa GEMBA terá início em janeiro de 2023 e o programa MCS/CCS começará em setembro de 2022. Espera-se que as informações sobre procedimentos de admissão sejam anunciadas no final deste ano.

Site oficial: https://english.phbs.pku.edu.cn/

Para mais informações:

Cambridge Judge Business School

Charles Goldsmith

diretor de relações com a mídia

Cambridge Judge Business School da Universidade de Cambridge

+44 (0)7912 162279 [email protected]

HSBC Business School da Universidade de Pequim

Mao Na

diretora do escritório internacional

HSBC Business School da Universidade de Pequim

+86 755 2603 3097 [email protected]

