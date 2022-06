HSBC ET EMMA RADUCANU FONT ÉQUIPE POUR MOBILISER LES JEUNES

Dans sa vidéo d'annonce, Emma révèle son enthousiasme pour la collaboration qui est fondée sur un socle commun de valeurs et de centres d'intérêt. Ce partenariat vise à encourager l'ouverture au monde, l'inclusion, et à offrir aux jeunes de nouvelles opportunités. HSBC est le partenaire de cinq sports olympiques : le golf, le rugby à sept, le tennis, le badminton et le football. Ces partenariats sportifs traduisent une volonté de la part de la banque de s'engager en faveur des générations futures et du sport de demain, afin qu'il soit plus durable et plus accessible.

La banque souhaite créer un monde d'opportunités pour les clients et pour les communautés qu'elle sert à travers le monde, qu'il s'agisse d'apporter son soutien à des projets locaux qui encouragent les enfants à pratiquer un sport pour ses bienfaits physiques et mentaux, ou encore d'élargir au plus grand nombre la participation et le plaisir du sport.

HSBC est la banque officielle du tournoi de Wimbledon. Elle soutient depuis 2010 le programme de revente de billets qui a généré 1,8 millions de livres sterling, chaque ticket revendu permettant d'aider des associations caritatives à travers la Wimbledon Foundation, pour offrir de nouvelles opportunités aux communautés locales et aux jeunes joueurs.

Des initiatives telles que « Give It Your Max », qui visent à faire découvrir le tennis aux écoliers de quartiers défavorisés, ont pu bénéficier de ce soutien. La banque présente également le Mexico Telcel depuis 2004.

HSBC apporte son assistance à ses jeunes clients dans 64 pays et territoires qui, comme Emma, recherchent une banque capable de leur offrir un monde d'opportunités dans des domaines qui les concernent : les études supérieures, les voyages ou encore la possibilité de pouvoir gérer leur budget.

Noel Quinn, PDG de HSBC, a déclaré : « HSBC entretient des relations de longue date avec Emma et sa famille. Nous sommes extrêmement fiers de ce qu'elle a déjà accompli dans sa jeune carrière. Nous croyons également que nous pouvons collaborer avec Emma sur des projets passionnants et innovants qui seront sources d'inspiration et de sensibilisation pour les jeunes. C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat à long-terme avec elle. »

De son côté, Emma a affirmé : «Ce partenariat avec HSBC était une évidence pour moi car je participe depuis toujours au tournoi ''HSBC Road to Wimbledon'', et je suis cliente de la banque depuis de longues années. Si je ne faisais pas du tennis, je serais très certainement dans la finance. C'est pourquoi je me réjouis d'en apprendre davantage sur ce secteur dans les années à venir. Nous travaillons sur des idées géniales et j'ai particulièrement hâte de m'investir dans les projets qui aident les jeunes, comme la gestion de leur budget par exemple, mais je n'en dis pas plus pour l'instant ! »

Chronologie de la relation entre Emma et HSBC:

2015: Emma remporte les qualifications pour la région Sud-Est du tournoi « HSBC Road To Wimbledon » au West Worthing Tennis and Squash Club.

2021: HSBC est la banque officielle du tournoi de Wimbledon lorsqu'Emma fait sensation en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

2021: L'ambassadeur de HSBC, Tim Nenman, est le mentor d'Emma pour l'US Open.

2022: HSBC annonce son partenariat avec Emma.

HSBC s'associe aux plus grands partenaires sportifs internationaux afin de créer un monde d'opportunités dans le sport. Le programme international de mécénat de la banque comprend également des partenariats avec le golf, le rugby à sept, le badminton, le Tottenham Hotspur Football Club and Esports.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère du Groupe HSBC, a son siège à Londres. Le Groupe HSBC propose ses services à travers le monde avec des bureaux dans 64 pays et territoires dans les régions suivantes: Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 3 021 milliards de dollars américains d'actifs au 31 mars 2022, le Groupe HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

