HSBC führt digitale Forderungsfinanzierung ein

Das digitale Genehmigungsverfahren wird von Monaten auf Tage verkürzt

LONDON, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- HSBC hat das Genehmigungsverfahren für Kunden im Bereich Forderungsfinanzierung (RF) mithilfe einer neuen Technologieplattform von ein bis zwei Monaten auf unter 48 Stunden verkürzt.

Mit der neuen Online-Beantragung, die gemeinsam mit Trade Ledger erstellt wurde, können HSBC-Kunden jetzt mit wenigen Klicks Daten direkt über eine API aus ihrem Buchhaltungssoftware-Paket übertragen. Sie haben auch die Möglichkeit, ihre Daten über eine Benutzeroberfläche hochzuladen.

Die digitale RF-Lösung, die auf der Trade Ledger-Plattform basiert, erstellt automatisch eine Übersicht und einen Risikobericht mit Hilfe einer regelbasierten Entscheidungsmaschine, die dann innerhalb von Stunden nach Eingang des Antrags an die Underwriter übermittelt werden. Der Kunde wird über den Status seines Antrags auf dem Laufenden gehalten und erhält in der Regel innerhalb von zwei Tagen eine endgültige Entscheidung, einschließlich eines vorläufigen Angebots.

Vinay Mendonca, Chief Growth Officer, Global Trade and Receivables bei HSBC, äußerte sich wie folgt zur Einführung: „In den letzten drei Jahren hat ein beispielloser Wandel hin zu digitalen Lösungen stattgefunden – 88 % aller Handelsfinanzierungstransaktionen werden jetzt online durchgeführt!"

„Die Digitalisierung unseres Genehmigungsverfahrens im Bereich Forderungsfinanzierung macht es einfacher, schneller und sicherer, Betriebskapital zu beantragen. Die Einführung von Digital RF eliminiert zeitaufwändige und arbeitsintensive manuelle Prozesse für unsere Kunden. Zudem können sie innerhalb von Stunden statt Monaten herausfinden, ob ihr Antrag gute Erfolgsaussichten hat, und erhalten einen schnellen Zugang zu Liquidität."

Martin McCann, CEO von Trade Ledger, sagte: „Unsere Partnerschaft mit der weltweit größten Geschäftsbank war äußerst produktiv. Die Plattform hat es HSBC ermöglicht, seinen Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu Betriebskapital zu bieten. Die digitale Forderungsfinanzierung ist das Ergebnis einer engen Teamarbeit zur Nutzung von Technologie auf Unternehmensebene, um den Kundenkomfort zu erhöhen und die Finanzierungslücke für Unternehmen in aller Welt zu schließen."

Der digitale RF-Antragsprozess ist jetzt in acht Ländern und Territorien verfügbar, darunter im Vereinigten Königreich, Hongkong, den USA und Indien. Bis Ende des Jahres wird das Angebot in drei weiteren Ländern live geschaltet.

Pressestelle von Trade Ledger:

Wendy Harrison

[email protected]

07850 372469

Informationen zu Trade Ledger

Trade Ledger wurde 2016 gegründet, um den Finanzdienstleistungssektor dabei zu unterstützen, komplexe Geschäftsfinanzierungen für KMU und mittelständische Unternehmen in der digitalen Wirtschaft neu zu konzipieren.

Die Lending-as-a-Service (LaaS)-Plattform unterstützt alle Unternehmenskreditprodukte und verwandelt Datenquellen aus der Lieferkette in umsetzbare Erkenntnisse und Aufgaben. So können die richtigen Kreditprodukte schnell und mit geringem Risiko zum richtigen Zeitpunkt und über den richtigen Kanal erstellt und angeboten werden. Die Kunden steigern ihre Rentabilität und erzielen durch eingebettete Finanzierungen im Durchschnitt eine Reduzierung der Kosten für die Kreditvergabe um 60 %, eine Reduzierung der Ausfallzeiten um 50 % und ein 10-faches Wachstumspotenzial des Kreditbuchs.

Unterstützt von den Risikokapitalgebern Point72 Ventures, Foundation Capital und Hambro Perks sowie von weiteren namhaften Investoren wie Court Lorenzini (Gründer von DocuSign), skaliert Trade Ledger derzeit weltweit, um einem schnell wachsenden Kundenstamm von globalen Handelsbanken, Regional- und Nationalbanken sowie alternativen Finanzdienstleistern gerecht zu werden. Bis dato hat das Unternehmen 16,6 Millionen GBP an Finanzierung erhalten.

Trade Ledger hat die Auszeichnungen „LendTech Initiative of the Year 2020", „Lending Platform of the Year 2019" und „Startup of the Year 2019" erhalten.

Weitere Informationen zu Trade Ledger finden Sie auf www.tradeledger.io

Informationen zu HSBC

HSBC Holdings plc, die Muttergesellschaft von HSBC, hat ihren Hauptsitz in London. HSBC betreut Kunden weltweit über ihre Niederlassungen in 63 Ländern und Territorien in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika. Mit einer Bilanzsumme von 2.985 Mrd. US-$ zum 30. Juni 2022 zählt HSBC zu den größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1913801/Trade_Ledger_Logo.jpg

SOURCE Trade Ledger Limited