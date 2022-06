HSBC Y EMMA RADUCANU SE ASOCIAN PARA IMPULSAR A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

La colaboración se sustenta en los valores e intereses compartidos para impulsar el internacionalismo, la inclusividad y las oportunidades para los jóvenes.

HSBC patrocina cinco deportes olímpicos: golf, rugby 7, tenis, bádminton y fútbol. Este respaldo se sustenta en el compromiso con las próximas generaciones con un futuro sustentable, inclusivo y accesible para el deporte.

El compromiso del banco es ofrecer un mundo de oportunidades para los clientes y las comunidades de todo el mundo. Desde respaldar iniciativas locales para que los niños descubran los beneficios físicos y mentales del deporte, hasta permitir que muchas más personas participen y disfruten del deporte.

HSBC es el Socio Bancario Oficial del Campeonato de Wimbledon. Respalda el esquema de reventa de entradas desde 2010 y destinó los £1.800.000 que generó con la reventa a ayudar a beneficencias a través de Wimbledon Foundation, a fin de brindar más oportunidades para las comunidades locales y la próxima generación de tenistas.

Iniciativas como Give It Your Max han recibido apoyo y lograron acercar el tenis a más estudiantes de escuelas urbanas. El banco también ha presentado el Abierto Mexicano Telcel desde 2004.

En 64 países y territorios, HSBC respalda a los clientes jóvenes que, como Emma, buscan un banco que los ayude a alcanzar sus objetivos, ya sea ir a la universidad, viajar o simplemente comenzar a gestionar su propio dinero.

Noel Quinn, director ejecutivo global de HSBC, dijo que "HSBC tiene una relación con Emma y su familia desde hace muchos años. Estamos inmensamente orgullosos de Emma y de lo que ha logrado hasta ahora en su carrera profesional. También creemos que hay muchas formas excelentes e innovadoras de inspirar y educar a los jóvenes, por lo que estamos muy entusiasmados de haber forjado esta nueva colaboración a largo plazo".

Emma dijo: "Colaborar con HSBC es natural para mí, ya que crecí jugando en el HSBC Road to Wimbledon y soy clienta desde hace muchos años. Si no fuera tenista, definitivamente trabajaría en finanzas, así que me entusiasma aprender más sobre la industria en los próximos años. Estamos trabajando en algunas ideas muy interesantes y, en particular, espero poder trabajar en iniciativas que ayuden a los jóvenes, por ejemplo, con su educación financiera. ¡Así que estén atentos!"

Línea de tiempo de la relación entre Emma y HSBC:

2015: Emma gana la ronda de clasificación regional del sudeste en el "HSBC Road To Wimbledon" en West Worthing Tennis and Squash Club

2021: HSBC es el Socio Bancario Oficial del Campeonato de Wimbledon cuando Emma tiene su primer momento de esplendor en las canchas de Wimbledon

2021: El embajador de HSBC, Tim Henman , asesora a Emma en el Abierto de EU

HSBC colabora con algunos de los socios deportivos internacionales más importantes para ampliar las oportunidades en el deporte. El programa de patrocinio global del banco también incluye asociaciones con golf, rugby 7 y bádminton, el club de fútbol Tottenham Hotspur e Esports.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la compañía matriz del Grupo HSBC, tiene sus oficinas centrales en Londres. El Grupo HSBC brinda servicio a clientes de todo el mundo desde sus oficinas ubicadas en 64 países y territorios, en las siguientes regiones geográficas: Europa, Asia, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y África del Norte. Con un patrimonio de US$3,021 miles de millones al 31 de marzo de 2022, HSBC es una de las organizaciones de banca y servicios financieros más grandes del mundo.

