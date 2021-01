HSO acquiert le SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group

L'acquisition des activités de SAGlobal US étend les activités de HSO en Amérique du Nord et renforce sa stratégie de d'expansion basée sur l'expertise métier.

AMSTERDAM et ATLANTA, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- HSO, un partenaire mondial de Microsoft spécialisé dans les applications de gestion dans le Cloud, annonce aujourd'hui l'acquisition de SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group. Avec effet immédiat, sa.global US et 360 Solutions Group vont officier sous le nom de HSO ProServ, une entité à part entière de HSO.

Le société américaine SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group s'est établie comme le leader en solutions Microsoft Dynamics 365 et Power Platform, avec ses solutions métiers présentées sous la marque 360 Solutions Group dans les secteurs des services professionnels, au service des cabinets A/E/C (Architecture, Engineering & Construction), des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, des cabinets d'experts en Conseil et d'autres sociétés pratiquant la gestion de projets. La société a délivré avec succès des centaines d'implémentations de Dynamics 365 aux États-Unis et dans le monde entier, a reçu 11 Awards de la part de Microsoft, en tant que « Microsoft Partner of the Year » et est membre de l'élite des partenaires Microsoft en tant que membre de l' Inner Circle.

Whit McIsaac, CEO de SAGlobal, Inc., commente : "Alors que nous attendions avec impatience la prochaine étape de l'évolution de notre groupe, nous avons identifié le besoin de nous associer à un leader mondial bien établi pour capitaliser sur les opportunités qui se présentent à nous, au profit de nos employés, de nos clients et de notre partenaire le plus important, Microsoft. La vision offerte par HSO, sa forte culture, son engagement à aider ses clients à réussir et son alignement avec Microsoft, ont fait qu'il était clair que notre organisation combinée avec celle de HSO était en mesure d'accomplir de grandes choses".

HSO a lancé plusieurs initiatives stratégiques pour devenir le partenaire de premier rang spécialiste des applications Microsoft dans le Cloud, tant en Amérique du Nord que dans le monde entier. Suite à l'acquisition d'AKA Enterprise Solutions en août 2020 (avec une expertise sectorielle dans le secteur public, les organisations à but non lucratif et les services financiers), l'acquisition de SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group ajoute à son portefeuille le secteur dynamique et à croissance rapide, des services professionnels.

Peter J. ter Maaten, fondateur et CEO de HSO, explique : "Pendant des années, SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group a été considéré comme un leader au sein de la communauté Microsoft, et est souvent cité par Microsoft comme un modèle de réussite pour la mise en place d'une stratégie de commercialisation spécifique à un secteur déterminé. Alors que nous poursuivons notre expansion sur le marché nord-américain en nous concentrant sur notre métier et nos pratiques, le groupe SAGlobal, Inc. accélère notre stratégie. Je suis très heureux d'accueillir toute l'équipe de sa.global US ainsi que ses clients et ses partenaires au sein de la famille HSO".

HSO a reçu le soutien financier important en août 2019 de la part de la société d'investissement mondialement connue, The Carlyle Group (NASDAQ : CG) pour l'aider à mener à bien cette stratégie d'expansion. L'entité HSO ProServ qui a été créée suite à l'acquisition de SAGlobal, Inc. par HSO continuera à se concentrer uniquement sur le développement, la mise en œuvre et le soutien de solutions pour le secteur des services professionnels.

HSO et SAGlobal, Inc. s'associent donc à présent pour créer un partenaire mondial de Microsoft spécialisé en transformation digitale, doté d'une grande expertise industrielle et d'une portée mondiale, permettant à leurs clients d'accélérer le déploiement et l'impact de solutions digitales.

A propos de SAGlobal, Inc.:

SAGlobal, Inc. et 360 Solutions Group est le principal fournisseur de solutions de CRM, d'ERP, de RH et de solutions intelligentes basées sur Dynamics 365 de Microsoft pour les entreprises de services professionnels et autres organisations spécialisées en gestion de projets. Les solutions sectorielles de la marque "360 Solutions Group" fournissent des capacités supplémentaires à Dynamics 365, spécifiques à l'industrie sur des marchés clés tels que l'AEC (Architecture, Engineering & Construction), le droit, la comptabilité et les sociétés de conseil. SAGlobal, Inc. est l'un des partenaires Microsoft ISV mondiaux sélectionnés, a remporté 11 fois le titre de Partenaire de l'Année et est membre de l'élite des partenaires Microsoft au sein de l'Inner Circle, représentant le top 1% des partenaires principaux de Microsoft. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.hsoproserv.com

A propos de HSO:

HSO est un groupe international leader et spécialisé en technologie Microsoft, qui deliver des services d'accompagnement à ses clients afin d'assurer une transformation digitale réussie tout en utilisant les applications de gestion, les données et les analyses fournies par les solutions Microsoft afin d'améliorer les résultats de ses clients. HSO innove, conçoit, met en œuvre, intègre, optimise et gère les processus et les applications d'entreprise basées sur Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 et Microsoft Azure.

Avec plus de 1 000 professionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, HSO associe une technologie innovante à une vaste expertise des Industries dans le domaine du Retail, de la Distribution, de la Fabrication et des Services Professionnels, avec une capacité unique d'accompagnement de ses clients à l'échelle mondiale, afin de les aider à obtenir et à conserver un avantage concurrentiel (partout) dans le monde digital et global d'aujourd'hui.

HSO est le partenaire Microsoft de l'année 2020 pour Microsoft Dynamics 365 dans la catégorie ERP, "Moderniser les Finances et les Opérations". HSO fait partie de l'Inner Circle de Microsoft depuis 2007, le Top 1% des partenaires de Microsoft dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.hso.com

