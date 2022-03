HTC VIVE dévoile VIVERSE, des avancées en matière de 5G et de divertissement géolocalisé, et la RV en voiture holoride au Mobile World Congress 2022

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- HTC VIVE , la première plateforme et le premier écosystème de réalité virtuelle (RV), a dévoilé un certain nombre d'innovations au Mobile World Congress 2022, notamment des avancées en matière de technologie 5G, d'expériences de RV en voiture, de divertissement basé sur la localisation (LBE), et les dernières mises à jour du Viverse, le lieu du HTC VIVE dans le métavers.

Entrer dans le VIVERSE

Le Viverse est le lieu du HTC VIVE dans le métavers : un univers de nouvelles expériences, et une passerelle fluide vers d'autres univers de réalité virtuelle en collaboration avec des partenaires du monde entier.

HTC VIVE a présenté de nouvelles innovations pour offrir aux gens la meilleure expérience possible lorsqu'ils explorent le Viverse. Ces innovations incluent VIVE Browser, un nouveau navigateur web basé sur la RV, et VIVE Connect, un portail pour découvrir et traverser le Viverse. La société a également lancé VIVE Guardian, un nouvel outil qui permet aux parents, aux tuteurs et aux enseignants de contrôler ce que les jeunes peuvent voir et faire dans la RV.

« VIVERSE est le nouveau chapitre de notre vision de la réalité VIVE. VIVE est notre marque et signifie 'vie', et Verse se réfère aux chapitres de la vie. Viverse propose des expériences fluides, accessibles sur n'importe quel appareil, n'importe où, et est rendu possible par les technologies de réalité virtuelle et augmentée, de connectivité à haut débit, d'IA et de blockchain dans lesquelles HTC a investi depuis plusieurs années. Nous invitons les partenaires à nous rejoindre dans ce fantastique voyage vers l'internet de la présence », a déclaré Cher Wang, cofondatrice et présidente de HTC.

Propulsé par Reign

En collaboration avec sa filiale G Reigns et son partenaire Supermicro, HTC a construit un réseau 5G à faible latence qui a alimenté des démonstrations en direct sur le stand de HTC. Dans l'une des démonstrations, des invités ont piloté des voitures radiocommandées sur une petite piste de course en temps réel via la 5G, grâce au produit 5G compact et portable Reign Core de HTC.

En route pour l'holoride

HTC VIVE et holoride unissent leurs efforts pour offrir des divertissements en RV aux passagers des voitures en exploitant les lunettes VIVE Flow VR et la plateforme technologique immersive innovante d'holoride. La technologie d'holoride associe le contenu en RV aux données de mouvement, de localisation et de navigation en temps réel du véhicule. Associé à VIVE Flow, les lunettes de réalité virtuelle légères et compactes de HTC, holoride est idéal pour divertir les passagers pendant leurs trajets. Les invités du MWC ont pu expérimenter la RV embarquée d'holoride lors d'un tour de Barcelone.

Jouer ensemble en RV

Le HTC VIVE a également fait la démonstration du tout dernier divertissement basé sur la localisation (LBE) de Yullbe Go / Europa Park, avec une expérience sur site permettant à cinq joueurs portant le VIVE Focus 3 de parcourir la même carte, d'interagir et de jouer ensemble.

