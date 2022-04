HTC VIVE présente VIVE Mars CamTrack, sa première solution de production virtuelle clé en main

Depuis toujours, l'un des principaux facteurs de coût de la production virtuelle est la durée du processus de configuration. Le VIVE Mars CamTrack simplifie considérablement la mise en place de la production virtuelle, réduisant ainsi le temps et les frais de production globaux. En s'appuyant sur la technologie de suivi par faisceau lumineux à la pointe dans le secteur, le VIVE Mars CamTrack condense un flux de travail compliqué dans un boîtier compact, et fournit une solution de suivi de caméra simple et précise. La portabilité de l'appareil facilite les prises de vue dans différents environnements, qu'il s'agisse de petits studios ou de grands plateaux.

« La production virtuelle est l'avenir de la création de contenu, a déclaré Raymond Pao, vice-président principal chargé des solutions commerciales chez HTC VIVE. Elle permet aux cinéastes de laisser libre cours à leur imagination et de s'affranchir des contraintes de notre environnement physique. Avec Mars, HTC a utilisé ses nombreuses années d'expérience dans le développement de la technologie de la réalité virtuelle au service du monde de la production virtuelle. Les professionnels du cinéma n'ont plus besoin de trouver un équilibre entre le temps, le coût et la qualité. Leur dispositif de production virtuelle peut désormais tenir dans un sac à dos et fournir des résultats de qualité professionnelle. »

« La production virtuelle apporte des possibilités créatives aux cinéastes et aux narrateurs et leur permet d'explorer de nouvelles approches de production grâce à des solutions comme VIVE Mars CamTrack, a indiqué Jim Geduldick, directeur de la production virtuelle et vice-président de Dimension Studio N.A. Grâce à la robustesse du système Mars, le temps gagné en préproduction et en tournage en fera un outil recherché dans tout projet de production virtuelle. Le fait de pouvoir disposer d'un système de suivi de petite taille, qui peut être transporté dans une petite mallette de production, avec des fonctions telles que la synchronisation Genlock, l'étalonnage de la caméra et de l'objectif, la prise en charge de plusieurs caméras et son intégration dans Unreal Engine via LiveLink, constitue la solution dont la communauté de la production virtuelle avait besoin. »

Le VIVE Mars CamTrack présente les caractéristiques suivantes :

suivi à plusieurs caméras, avec support jusqu'à trois caméras ;

suivi très précis avec VIVE Tracker ;

calibrage automatique des décalages de la caméra et de la déformation de l'objectif ;

compatibilité avec l'encodeur d'objectif, ce qui permet aux cinéastes de modifier la profondeur de champ comme sur une caméra traditionnelle ;

compatibilité « plug and play » sans besoin de logiciel supplémentaire ;

réinitialisation en un clic ;

synchronisation de Genlock avec UE LiveLink, pour une synchronisation entre les acteurs réels et virtuels ;

câblage solide pour réduire la latence ;

déchargement informatique du suivi vers un concentrateur dédié.

« Jusqu'à récemment, la grande quantité de ressources nécessaires à la production virtuelle était l'un des principaux obstacles à son adoption généralisée, a expliqué Norman Wang, PDG de Glassbox Technologies. Nous avons collaboré avec HTC VIVE depuis le premier jour pour simplifier la production virtuelle et nous pensons que VIVE Mars CamTrack est une avancée majeure dans cette direction. » La prochaine version du système de caméra virtuelle DragonFly de Glassbox sera fournie avec le support de VIVE Mars CamTrack.

Les avantages de la production virtuelle vont au-delà de sa praticité et des économies réalisées. En plus de permettre aux cinéastes de concrétiser pleinement leur vision créative, la production virtuelle est également plus respectueuse de l'environnement que les méthodes traditionnelles. Le processus de production traditionnel génère une empreinte carbone importante, notamment en ce qui concerne le transport des acteurs et de l'équipe vers des lieux situés aux quatre coins du monde, la construction et la mise en place des décors, ainsi que le rejet des accessoires et autres matériaux inutiles. En tirant parti de la production virtuelle, le secteur de la création joue un rôle actif dans la préservation de l'environnement.

Pour en savoir plus sur VIVE Mars CamTrack, consultez le site Web du produit ici. Pour le dossier de presse complet, cliquez ici.

