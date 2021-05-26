華盛頓州衛生部推出「正念之州」

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Washington State Department of Health

May 26, 2021, 12:46 ET

以人為本的方針關顧華盛頓居民的心理和情緒健康。 

華盛頓奧林匹亞2021年5月26日 /美通社/ -- 華盛頓州衛生部與州長 Inslee 的社會支援社區領袖小組 (Social Supports Community Leaders Group) 今天宣佈一項創新活動，以解決冠狀病毒病疫情對精神和情緒健康造成日益嚴重的後果。為了幫助全州人民建立復原力並開始康復，「正念之州」運用華盛頓州擁有的最大資源：人民本身。 

「正念之州」的動力是華盛頓居民的親身經歷，分享自己掙扎和得勝的個人故事。項目提供來自專家和心理健康倡導者的實用建議，以及持續增加關於尋求協助和希望的資源清單。

州長的社會支援社區領袖小組成員 Lyle Quasim 解釋說：「這項活動提供以人為本的體驗，『正念之州」匯集豐富的個人故事和專家建議，顯示我們並不孤單，而是屬於一個比自我更大的實體一部分，廿廿女以前所未有的方式互相保持連繫。」

據估計，大約 50% 至 60% 的華盛頓居民（三百至四百萬人）預計會因為 2019 冠狀病毒病對其生活和社區的影響，而導致臨床意義重大的心理和行為健康症狀。臨床意義重大的症狀足以損害社會、職業或其他功能領域。

社會支援社區領袖小組主席 Sonya Campion 說：「情緒健康問題越來越令人擔憂，但令人欣慰的是，這些統計數據顯示，我們有三百至四百萬人可以幫助處於困境的其他人。我們希望鼓勵大家只需每週與五個人聯絡一次。您無需成為專家就可以帶來改變，您可以在別人有需要時伸出援手、聆聽和協助他們明白您真心關懷。」

「正念之州」由一個整合式傳訊活動支持，旨在接觸所有華盛頓居民，特別是歷來代表性不足的群體。「正念之州」為每個人提供，也鼓勵遍佈各地的人傾聽、學習和分享自己的故事。

「正念之州」所分享的任何內容或材料僅供參考，不可代替處於危機人士的專業協助。

與「正念之州」連繫：
A Mindful State  – Facebook – Twitter - Instagram 

了解更多有關州長的社會支援社區領袖小組的資訊 

聯絡人：Holly Rosenfeld
手機：(206) 566-1037
[email protected] 

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