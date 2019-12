Huami Amazfit s'apprête à lancer son écouteur au cours du CES 2020 Las Vegas et annoncera une nouvelle catégorie spéciale de produits futuristes

Les nouvelles catégories de produits Amazfit, leader mondial en matière de technologie portable intelligente, profitent des tendances en matière de technologies numériques et de santé avancées, en incorporant des logiciels innovants et de nouvelles applications pour un ensemble de scénarios liés à la santé, à la condition physique et au divertissement. Amazfit propose ce que ses utilisateurs attendaient avec impatience et ils ne seront pas déçus par les fonctionnalités prometteuses de ces nouveaux écouteurs, notamment la protection contre le bruit, le suivi des soins de santé et une conception spéciale.

En plus des montres intelligentes et des écouteurs, la troisième nouvelle catégorie, qui n'a pas encore été annoncée, a été conçue pour les personnes qui prennent soin de leur santé et de leur condition physique, un style de vie futuriste pour les amateurs qui disposeront de choix abordables pour les aider à FRANCHIR LES LIMITES. Amazfit présentera une partie de l'avenir de la condition physique dans les prochaines décennies et portera les technologies de santé modernes et intelligentes vers l'année 2020.

À propos d'Amazfit

Amazfit est une marque propre de Huami (NYSE : HMI). Huami est une entreprise axée sur les données de biométrie et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies portables intelligentes. Huami fournit également des technologies portables à Xiaomi et fabrique en exclusivité le bracelet Mi Band. Depuis septembre 2015, Huami a commencé à utiliser la marque Amazfit pour vendre des produits portables intelligents qui ne sont pas conçus et fabriqués pour Xiaomi, afin de cibler le marché du moyen au haut de gamme.

Selon le rapport de Frost & Sullivan, Huami a livré 11,6 millions d'unités de dispositifs portables intelligents au cours des neuf premiers mois de l'année 2017, soit plus que toute autre entreprise au monde. Ce sont 18,1 millions d'unités de dispositifs portables intelligents qui ont été expédiées en 2017. Au 31 mars 2018, un total de 56,5 millions de dispositifs avait été livré depuis la création de Huami en 2013.

Les applications mobiles de Huami, Mi Fit et Amazfit travaillent de concert avec des dispositifs portables intelligents, qui fournissent aux utilisateurs une vue d'ensemble et une analyse complète de leurs données biométriques et d'activité. Au 31 décembre 2017, les applications mobiles de Huami comptaient quelque 56 millions d'utilisateurs enregistrés.

Huami est en train de transformer la façon dont les personnes se connectent à Internet et entre eux, grâce à des technologies portables intelligentes et des innovations basées sur les données. Sa mission est de rendre le monde plus connecté. Le 8 février 2018, Huami a été cotée à la Bourse de New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://en.amazfit.com/news.html.

[1] Selon le rapport de Frost & Sullivan Report publié en 2018, Huami est devenu le plus grand fabricant mondial de dispositifs portables intelligents en termes de volume.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1057559/Amazfit.jpg

Related Links

www.huami.com



SOURCE Huami