Huami Amazfit stellt auf der CES 2020 in Las Vegas neue Kopfhörer vor und kündigt eine weitere besondere, futuristische neue Produktkategorie an

SHENZHEN, China, 20. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE: HMI), eines der weltweit größten Unternehmen für tragbare Geräte[1], wird am 7. Januar in Las Vegas einen Global Product Launch veranstalten, bei dem (3) drei neue Produktkategorien vorgestellt werden. „LEAP OVER LIMITS", das Thema des Events, wird die sich entwickelnde Amazfit-Range präsentieren, die darauf abzielt, die Anwender auf der ganzen Welt zu inspirieren, indem sie über die Unternehmensmission „Connect Health with Technology" für das Jahr 2020 informiert werden.