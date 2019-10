Huami annonce le lancement de sa nouvelle montre intelligente Amazfit GTS à l'IFA 2019

Le design de la nouvelle Amazfit GTS, avec son écran 2,5 D aux courbes parfaites qui séduira les passionnés de technologie, se démarque fondamentalement des anciens modèles carré d'Amazfit. La transition en douceur entre le verre 2,5D bombé et le boîtier en métal ainsi qu'une gamme de couleurs soigneusement sélectionnée rendent l'Amazfit GTS très polyvalente. Elle peut en effet être portée lors de tous types d'occasions et se distinguera par son superbe design.

L'écran AMOLED de 341 PPI, une résolution parmi les plus hautes disponibles sur le marché, offre à l'utilisateur une expérience très satisfaisante dès le premier regard. L'écran bombé de 1,65 pouce jouit également d'une plus grande surface d'affichage que les écrans ronds.

Les 7 widgets2 d'accès rapide sur l'écran d'accueil de l'appareil sont également personnalisables. Les utilisateurs peuvent les personnaliser les parmi des fonctionnalités telles que la fréquence cardiaque, les activités, le podomètre, l'heure, le calendrier, la météo, les événements, etc.

Santé et remise en forme

L'Amazfit GTS est alimentée par le capteur optique Bio Tracker™ de Huami qui permet de surveiller la fréquence cardiaque sans interruption et avec une précision remarquable pendant 24 heures tout en transmettant des données cardiaques détaillées et des avertissements en cas de détection de valeurs anormales.

Tant sur la montre que dans l'application, les données sont affichées clairement pour une compréhension facile des courbes de fréquence cardiaque. Au sein de l'application, les utilisateurs peuvent également personnaliser le niveau de leur fréquence cardiaque et recevoir une alerte lorsque les valeurs en bpm sont en dehors des intervalles définis. Toutes les données sont sauvegardés et peuvent être consultées dans l'application et partagées.

L'appareil propose également de nombreuses fonctionnalités de gestion de la santé, telles que le rappel en cas de trop grande sédentarité, la consommation de calories ou l'analyse du sommeil. Utilisées en tant qu'outils essentiels de la gestion de la santé des utilisateurs, toutes ces fonctionnalités peuvent sans aucun doute aider ces derniers à adopter un mode de vie plus sain et à améliorer leur bien-être général.

Grâce à son capteur d'accélération à 6 axes, l'Amazfit GTS est un compagnon idéal pour le sport et l'entraînement. Elle propose 12 modes sportifs différents : course en plein air, tapis de course, marche, cyclisme en extérieur/intérieur, vélo elliptique, piscine en eau libre, alpinisme, trail, ski et entraînement. Une fois l'activité terminée, la montre intelligente affiche toutes les données collectées, telles que le rythme, les calories, la courbe de fréquence cardiaque, l'altitude, l'heure et bien plus encore.

Disponibilité

L'Amazfit GTS est actuellement disponible en Allemagne (MediaMarkt et Saturn), au Royaume-Uni (Amazon), en Russie (Svyaznoy), en Italie (Unieuro), en Espagne (El Corte Inglés), et sera disponible en France (Mi Store) en novembre.

À propos de Huami

Fondée en 2013, Huami est une société axée sur les données biométriques et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies portables intelligentes. Son objectif consiste à fournir les meilleurs services sportifs, médicaux et sanitaires à l'échelle mondiale grâce au modèle « Cloud (service de santé sur le cloud) + End (appareils intelligents pouvant être portés) + Core (puce) ».

La technologie Huami s'oriente également rapidement vers la mondialisation. En 2018, les expéditions à l'étranger atteignaient les 44,2 % ; les propres produits pour montres intelligentes d'Amazfit ont pénétré plus de 60 pays et régions, notamment aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. En outre, la société a également rejoint un réseau mondial et établi une coopération stratégique avec la première marque de montre américaine TIMEX et la société de technologie automobile de classe mondiale McLaren.

[i] Selon les résultats en laboratoire. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation. [ii] Le nombre de widgets varie en fonction du modèle de montre.

