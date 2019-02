Huami dévoile Amazfit Verge avec 13 cadrans au design nouveau

L'affichage AMOLED de 1,3 pouce de Amazfit Verge offre 17 % de surface d'affichage en plus par rapport à une montre intelligente de 1,2 pouce. La combinaison avec la technologie AMOLED d'affichage donne des couleurs riches et une image très nette. Avec une résolution de 360 x 360, elle affiche de façon claire l'heure, le niveau de batterie, d'autres apps et SMS avec des effets raffinés et délicats. Le cadran d'Amazfit Verge a de plus adopté le verre Corning avec un revêtement sans traces de doigts. L'effet tactile garantit une montre plus solide et plus durable.

La gestion d'énergie a toujours été le point fort d'Huami Technology. Amazfit Verge est munie d'une batterie à polymère de lithium ayant une charge de 390 mAh. Par simulation d'une utilisation quotidienne, à savoir l'envoi et la réception de 150 messages chaque jour, 30 consultations de la montre au poignet, la réalisation d'autres opérations pendant 5 minutes et 30 minutes de course à pied un jour sur deux, l'Amazfit Verge peut prendre en charge 5 jours d'autonomie de batterie. Ceci constitue une différence fondamentale par rapport à d'autres montres intelligentes pour lesquelles la durée de la batterie se mesure en heures.

Le cadran est non seulement la partie la plus importante de la montre intelligente, mais c'est également le moyen de mettre en valeur la personnalité de l'utilisateur. Huami a conçu 13 cadrans différents avec des caractéristiques différentes pour leurs utilisateurs, comprenant trois cadrans conçus par les artistes du fameux studio de création Territory Studio. Territory Studio est un studio de design qui a travaillé avec les plus grands films hollywoodiens comme Universal Pictures, Twentieth Century Fox, Sony Pictures, Paramount et bien d'autres. Il a apporté son assistance à l'écran pour entres autres « Avengers 3 : La guerre de l'infini », « Avengers : L'ère d'Ultron », et « Blade Runner 2049 ». Les trois cadrans qu'ils ont dessinés seront plus personnels, plus techniques et plus sympas.

En ce qui concerne le bracelet, Amazfit Verge se caractérise par un nouveau processus de nettoyage pour celui-ci. Le procédé d'enrobage servant dans les bracelets ordinaires les rend collants, facilement salissants et décolorés. Ce processus correspond à une technique importante à laquelle Huami Technology a consacré plus de trois années de mise au point avec un investissement de plus d'un million en recherche et développement. Elle change la structure moléculaire de la surface du bracelet dont les silicones sont soumises à une lumière à ultra-violets. La structure moléculaire globale est ainsi plus stable et plus dense, ce qui rend le bracelet doux, sec, résistant à la poussière et d'un port confortable.

Amazfit Verge est équipé d'un capteur optique entièrement nouveau, développé en interne, à base de PhotoPlethysmoGraphy (PPG), offrant une meilleure précision et une faible consommation énergétique. Il permet d'accomplir un suivi ininterrompu du rythme cardiaque, 24 heures sur 24, en temps réel. À l'inverse de l'ECG qui repose sur la détection de courants bioélectriques, la PPG obtient les informations sur la fréquence cardiaque en détectant avec un signal lumineux le débit sanguin passant au niveau du poignet. Le sang est rouge, c'est-à-dire qu'il reflète la lumière rouge et absorbe la lumière verte. En combinant une diode électroluminescente (DEL) verte et des composants sensibles, il suffit à l'utilisateur d'Amazfit de porter la montre au poignet pour collecter les données sur la fréquence cardiaque. Les mesures 24h/24, 7j/7 du rythme cardiaque sont ainsi réalisées sans interruption de façon plus efficace et plus pratique. L'utilisateur peut voir les battements de son cœur simplement en levant la main, et sans devoir attendre.

En tant que première montre intelligente mise en circulation sur la base de l'IPO de Huami Technology, Amazfit Verge continue à maintenir l'avantage technique de Huami Technology dans le domaine des appareils vestimentaires, la conception, la fonctionnalité, l'autonomie de batterie, l'intelligence, la recherche d'une maîtrise du métier de haut niveau et l'attention au service de l'utilisateur.

