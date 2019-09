Huami dévoile l'Amazfit X - nouveau concept produit

L'événement de lancement du produit intitulé « Mouvement intelligent » a présenté la nouvelle technologie d'écran incurvé d'Amazfit qu'intègre concept produit Amazfit X.

Faits marquants :

1. Amazfit présente un nouveau concept produit doté d'un écran HD incurvé.

2. L'écran possède une résolution de 326 ppi et une saturation des couleurs NTSC à 100 %.

3. L'Amazfit X sera lancée en 2020.

BERLIN, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI), société technologique cotée aux États-Unis, a organisé un événement de lancement de produit incroyablement réussi cette année à l'IFA de Berlin. Après sa première internationale au MWC cette année, la société a présenté le concept produit Amazfit X à Berlin.

Amazfit X : Écran incurvé flexible à 92° | Résolution HD 326ppi | Luminosité de 430 nits | Saturation élevée des couleurs NTSC à 100 % | Écran AMOLED 2,07 pouces | Batterie lithium incurvée d'une durée de 7 jours[1] | Structure entièrement métallique

Bien que ce produit ne sera lancé qu'en 2020, M. Wang Huang, fondateur et PDG de Huami, a expliqué à quoi ressemblerait le produit, et a fourni quelques caractéristiques techniques telles que l'Écran incurvé flexible à 92°. Ce nouvel écran incurvé de 2,07 pouces, qui fait actuellement l'objet de tests, démontre des résultats en laboratoire stupéfiants, tels qu'une saturation des couleurs NTSC de 100 % et un écran offrant une luminosité de 430 nits.

L'écran de résolution HD 326 ppi est également doté d'une batterie lithium incurvée ainsi que d'une carte mère à 3 sections qui est connectée par FPC pour s'adapter à la structure incurvée de la montre. La technologie et le processus permettant de courber le verre sont également complexes, le verre devant être chauffé à 700°C. En outre, cette montre ne comprendra aucun bouton physique afin de créer une structure fluide en une seule pièce ; elle sera en revanche équipée de boutons cachés sensibles à la pression qui réagissent au toucher.

Enfin, la batterie 220 mAh du dispositif fonctionnera pendant une durée d'environ 7 jours[¹]. La structure incurvée s'adaptera au poignet pour une position bien plus confortable. La nature incurvée permet également d'offrir un plus grand écran, près de 244 % plus grand que les autres appareils portables de taille similaire, ce qui permet à l'utilisateur de parcourir davantage d'informations.

D'autres caractéristiques et fonctions de l'Amazfit X seront disponibles à l'avenir, à l'approche du lancement du produit.

Il s'agit incontestablement du nouvel appareil portable que de nombreuses personnes souhaiteront acquérir en 2020.

Médias

Pour contacter le service de RP de Huami, veuillez contacter raul@huami.com

Pour télécharger des images de l'Amazfit X, veuillez cliquer ici.

Facebook / Instagram / Twitter / Web

[1] D'après des tests en laboratoire. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation.

Related Links

www.huami.com



SOURCE Huami