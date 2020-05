Huami fonde un laboratoire commun axé sur l'interface cerveau-ordinateur avec une grande université chinoise

Le laboratoire commun axé sur l'interface cerveau-ordinateur va tirer parti des atouts de Huami en matière de R & D sur les wearables (dispositifs de technologie mettable) intelligents et des avantages de l'université des sciences et de la technologie de Chine en recherche sur les sciences du cerveau, dans l'optique de faire de grands progrès dans des technologies clés et de construire un nouveau modèle de santé active.

SHENZHEN, Chine, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI), marque mère d'Amazfit, a annoncé une collaboration avec l'Institut de technologie avancée de l'université des sciences et de la technologie de Chine[1] (USTC-IAT) visant à développer un laboratoire commun axé sur l'interface cerveau-ordinateur, en tirant parti des atouts de Huami Technology en matière de R & D dans le domaine des wearables intelligents et des avantages de l'USTC en recherche sur les sciences du cerveau, dans l'optique de faire de grands progrès dans des technologies clés et de construire un nouveau modèle de santé active.

Le laboratoire se consacrera à des expériences sur des prototypes d'acquisition des signaux d'électroencéphalographie (EEG) portables non invasifs et des interfaces cerveau-ordinateur invasives, à l'intégration de systèmes logiciels et matériels d'équipement pour les tests et au dessin de circuits neuronaux liés à la réaction au stress de l'ensemble du cerveau des modèles animaux.

Le laboratoire effectuera des recherches sur les interfaces cerveau-ordinateur non invasives et invasives, axées sur des domaines tels que la reconnaissance des émotions, la qualité du sommeil, la détection de l'épilepsie et l'analyse sémantique du cerveau. Les études seront menées en utilisant les signaux EEG comme support d'information qui intègre des dispositifs wearables intelligents, mettant en exergue les caractéristiques de l'intelligence cerveau-ordinateur.

Le laboratoire formera également des étudiants et contribuera à l'élaboration de documents universitaires et de brevets.

L'USTC est une université chinoise de premier plan dans la recherche sur les sciences du cerveau. En janvier 2017, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a officiellement approuvé l'USTC comme unité de projet pour la construction d'un laboratoire national d'ingénierie dédié à l'intelligence inspirée par le cerveau. À ce jour, l'USTC est la seule plateforme nationale de recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence inspirée par le cerveau.

S'étant fixé pour mission de « connecter la santé à la technologie », Huami est déterminée à créer un écosystème mondial de la santé. En s'appuyant sur une stratégie « puce + dispositif + cloud », Huami propose des puces, des dispositifs wearables intelligents et des services de santé sur le cloud, et compte bien créer un écosystème mondial des soins de santé. En août 2019, Huami a atteint les 100 millions d'unités expédiées dans le monde. Les expéditions à l'étranger des produits AMAZFIT, la marque de Huami, ont pris une part de 51,6 % des 70 marchés[2].

[1] Selon le classement du magazine U.S. News, l'université des sciences et de la technologie de Chine se classe à la troisième place en Chine et à la 128e parmi les meilleures universités mondiales. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=china®ion=asia [2] Selon les données d'IDC au 4e trimestre 2019 sur les expéditions de montres (à l'exception des produits pour enfants) et les rapports de Huami Corporation sur ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019.

