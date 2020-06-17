Huami планирует начать серийное производство нового портативного ИИ-чипа Huangshan-2 в 4-м квартале текущего года: инновационная разработка обеспечивает 50% экономию энергии и ускоренную детекцию мерцательной аритмии

Являясь платиновым членом RISC-V, компания Huami располагает широким спектром технологических наработок, а также обширным портфелем инвестиций в отрасль полупроводников. В 2018 году предприятие представило первый в мире портативный процессор на базе общедоступного набора команд RISC-V[2] - Huangshan No.1 (MHS001), оснащенный четырьмя базовыми ИИ-модулями - для измерения сердечного ритма, ЭКГ, ЭКГ Про и модуль мониторинга сбоев сердечного ритма.

450 дней спустя Huami представила следующее поколение ИИ-чипов - Huangshan-2 (MHS002). Разработка на базе архитектуры RISC-V характеризуется высокой эффективностью вычислений и низким энергопотреблением. Huangshan-2 выявляет мерцательную аритмию в семь раз быстрее своего предшественника и в 26 раз оперативнее аналогичных алгоритмов. Процессор также оснащен встроенным режимом постоянно активых датчиков (AON) со сверхнизким энергопотреблением, благодаря модулю нейросетевой обработки данных (NPU) и сопроцессору С2. Теоретически, эти компоненты способны снижать общее потребление энергии Huangshan-2 на 50%, обеспечивая более длительный срок работы аккумуляторов портативных устройств.

Запуск серийного производства Huangshan-2(MHS002) запланирован на четвертый квартал 2020 года. Компания Huami надеется представить первые портативные устройства на базе Huangshan-2 уже в первой половине 2021-го.

BioTracker™ 2, второе поколение оптического биодатчика Huami для контроля за уровнем сахара в крови после еды (PPG)

На протяжении нескольких последних лет компания Huami работала над созданием собственного оптического биотрекера PPG, характеризующегося высокой точностью показаний. По сравнению со своим предшественником новый BioTracker™ 2 поддерживает пять модулей биологических данных (RealBeats™, OxygenBeats™, SomnusCare™, ExerSense™ и huami-PAI™), что делает его самым гибким и точным биодатчиком из когда-либо созданных Huami.

Пять ключевых подсистем управления данными Huami[3] заметно оптимизируют ИИ-платформу управления медицинскими показателями

Чтобы дать пользователю возможность поддерживать себя в максимальной форме, ИИ-платформа систематизированного управления медицинскими показателями от Huami оснащается ИИ-чипсетом Huangshan-2 (MHS002), новым датчиком PPG BioTracker™ 2, а также пятью ключевыми информационными подсистемами.

RealBeats™ 2 - передовой ИИ-модуль управления данными мониторинга ЧСС. Эта подсистема устраняет шумовые помехи сигналам частоты сердечных сокращений в процессе тренировок и способна контролировать проявления мерцательной аритмии в 1,87 раз дольше предыдущего поколения подобных модулей в течение ночи, а также в 6,64 раз дольше на протяжении дня. Система обеспечивает автоматическую детекцию АВ-реципрокной тахикардии и частой экстрасистолии посредством ИИ-модели больших данных о здоровье сердца.

OxygenBeats™ - ИИ-система управления данными о кислородной сатурации от Huami. У данного модуля коэффициент успешных измерений составляет 100% - для сравнения, у большинства аналогом этот показатель не достигает 90%. В сравнении с результатами профессиональных пульсоксиметров, средняя погрешность модуля составляет всего 1,67%. Таким образом, по уровню точности данная подсистема превосходит большинство носимых на запястье устройств с функцией анализа кислородной сатурации крови. Технология OxygenBeats™ применялась в ходе проводившихся врачами больницы Наньшаньчжун контрольно-профилактических осмотров пациентов, поборовших COVID-19. Смарт-часы, оснащенные OxygenBeats TM , должны появиться на рынке уже в третьем квартале текущего года (2020).

, должны появиться на рынке уже в третьем квартале текущего года (2020). SomnusCare™ - ИИ-модуль биологических данных. Точность идентификации данных сна превышает 80%. К тому же, система способна со стопроцентной точностью выявлять периоды краткого дневного сна продолжительностью свыше 25 минут. Посредством анализа качества сна и уровня насыщения крови кислородом технология OxygenBeats TM может распознавать синдром апноэ – «невидимого убийцы» человека, - и предупреждать пользователя о необходимости принять срочные меры.

может распознавать синдром апноэ – «невидимого убийцы» человека, - и предупреждать пользователя о необходимости принять срочные меры. ExerSense™, ИИ-модуль распознавания режимов движения на основании больших спортивных данных. Эта подсистема способна сопоставлять различные модели движения в режиме реального времени, идентифицируя соответствующие данные с помощью датчика движения и пульсометра, встроенных в портативные устройства Huami, а затем осуществлять интеллектуальный анализ физической активности пользователя. На сегодняшний день, модуль ExerSense™ способен автоматически определять 19 режимов тренировки, включая спортивную хотьбу, бег, велосипедный спорт и плавание, охватывая таким образом 95% наиболее распространенных сценариев физической активности. Система интуитивно определяет текущий вид тренировки без необходимости в утомительных и сложных ручных настройках.

huami-PAI™ - исчерпывающий индекс физической активности пользователя, включающий данные о частоте сердечных сокращений, ежедневной двигательной активности и другие показатели. С его помощью пользователи могут контролировать свои тренировки и следить за состоянием собственного здоровья. Технология huami-PAI™ позволяет создавать персонализированные системы оценки состояния здоровья пользователей на базе конфиденциальных биологических данных, включая возраст, пол, пульс в состоянии покоя и т.д. В основу huami-PAI™ положены результаты фитнес-исследования HUNT, позволяющие сократить процент смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличить продолжительность жизни людей. Данное исследование проводилось группой специалистов во главе с проф. медицинского факультета Норвежского научно-технологического университета Ульриком Уислоффом на протяжении 35 лет при участии свыше 230 000 добровольцев.

Рамеш Джейн назначен главным техническим консультантом НИИ искусственного интеллекта Huami

В ходе конференции глава правления и генеральный директор компании г-н Ван Хуан сообщил о создании НИИ искусственного интеллекта Huami. Главным техническим консультантом нового исследовательского учреждения назначен известный эксперт по ИИ, «отец» мультимедийных вычислений, профессор Калифорнийского университета в Ирвине и основатель UCI Institute for Future Health Рамеш Джейн.

В первой половине 2020 года Huami открыла три совместных исследовательских учреждения: Лабораторию портативных наручных смарт-устройств в сотрудничестве с командой больницы Чжуннаньшань; совместную лабораторию легкой атлетики в партнерстве с Китайской атлетической ассоциацией; и Лабораторию нейрокомпьютерного взаимодействия совместно с Институтом передовых технологий при Китайском научно-технологическом университете.

[1]По данным отчета Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker от International Data Corporation (IDC) компания Huami входит в пятерку мировых лидеров по объемам поставок и доле присутствия на рынке смарт-часов [2] https://riscv.org/membership/6144/huami/ [3] Данное устройство не предназначено для использования в целях диагностики или контроля за каким-либо патологическим состоянием

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1192309/Wearable_Device_Chip.jpg

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