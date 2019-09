Huami prezentuje Amazfit X - nowy koncept produktu

Wydarzenie z okazji prezentacji produktu Intelligent Movement było okazją do przedstawienia nowej technologii zakrzywionego ekranu firmy Amazfit wykorzystywanej w nowym koncepcie produktu Amazfit X.

Najważniejsze informacje:

1. Amazfit prezentuje nowy koncept produktu z zakrzywionym ekranem HD.

2. Ekran ma rozdzielczość 326 ppi i 100% nasycenie koloru NTSC.

3. Amazfit X ma wejść na rynek w roku 2020.

BERLIN, 19 września 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma technologiczna Huami (NYSE: HMI) notowana na amerykańskiej giełdzie zorganizowała z bardzo pozytywnym wynikiem wydarzenie z okazji prezentacji nowego produktu na tegorocznych targach IFA w Berlinie. Po międzynarodowym debiucie na MWC w tym roku firma zaprezentowała koncept produktu Amazfit X w Berlinie.

Amazfit X: elastyczny, zakrzywiony ekran 92° | rozdzielczość HD 326 ppi | jasność 430 nitów | 100% nasycenia wysokim kolorem NTSC | wyświetlacz 2,07" AMOLED | 7-dniowa zakrzywiona bateria litowa[1] | obudowa z metalu

Chociaż produkt wejdzie na rynek dopiero w roku 2020, Wang Huang, założyciel, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy Huami wyjaśnił jak będzie on wyglądać i podał do wiadomości kilka specyfikacji technicznych, w tym elastyczny, zakrzywiony ekran 92°. Nowy zakrzywiony, 2,07-calowy ekran, który jest obecnie testowany, już wykazał się zaskakującą wydajnością w testach, w tym osiągnął 100% nasycenia wysokim kolorem NTSC i jasność 430 nitów.

Rozdzielczość HD 326 ppi ekranu towarzyszy zakrzywionej baterii litowej i 3-częściowej płycie głównej, która podłączona jest przez FPC do zakrzywionej obudowy zegarka. Technologia i proces zakrzywiania szkła są tak złożone, że materiał musi być podgrzany do temperatury 700°C. Poza tym zegarek nie będzie miał żadnych przycisków, dzięki czemu zamknięty będzie w jednolitej obudowie. Zamiast tego wyposażony będzie w ukryte naciski reagujące na dotyk.

Warto także podkreślić, że 220 mAh bateria w urządzeniu może działać nawet do 7 dni[¹]. Zakrzywiona obudowa dopasowuje się do nadgarstka znacznie wygodniej. Zakrzywienie zwiększa także powierzchnię ekranu, która jest o 244% większa niż w innych urządzeniach noszalnych w podobnym rozmiarze, przez co użytkownicy mają dostęp do większej liczby informacji.

Więcej informacji na temat funkcji Amazfit X zostanie udostępnionych bliżej daty wejścia produktu na rynek.

Jest to bez wątpienia nowe urządzenie, na którego debiut w 2020 r. będzie czekać wiele osób.

[1] Na podstawie testów laboratoryjnych. Wytrzymałość baterii zależy od użycia.

