Huami se classe parmi les 5 premières entreprises en termes d'expéditions mondiales de montres et de part de marché au premier trimestre 2020[1]

Huami s'est classée première en termes de part de marché (hors produits pour enfants) en Indonésie, en Italie, en Espagne et en Inde. La société détient une part record de 58 % en Indonésie, ainsi qu'une part de 38 % en Italie, de 24 % en Espagne et de 23 % en Inde. Huami figure également pour la première fois parmi les cinq premières entreprises aux États-Unis, le marché horloger le plus grand au monde. Par ailleurs, en ce qui concerne les expéditions (hors produits pour enfants), Huami s'est hissée parmi les trois premières entreprises en Thaïlande, parmi les quatre premières en Russie et parmi les cinq premières au Brésil, en France, en Allemagne, en Pologne et en Chine[2].

Selon les résultats financiers non vérifiés du premier trimestre clos au 31 mars 2020, les revenus de Huami se sont élevés à 153,7 millions d'USD (1088,5 millions de RMB), soit une augmentation de 36,1 % par rapport au premier trimestre 2019. Le nombre total d'unités expédiées s'est monté à 7,6 millions, contre 5,6 millions au premier trimestre 2019.

[1] Selon les données du Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC) [2] Selon les données du Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC)

