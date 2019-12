Huamis Amazfit GTS übernimmt die Führung am Black Friday 2019

Huami erzielt Rekordumsätze am Black Friday 2019

SHENZHEN, China, 3. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE: HMI), eines der weltweit größten Unternehmen* für Wearables konnte am Black Friday 2019 auf verschiedenen Überseeplattformen hervorragende Umsätze verzeichnen. Seit Huami die Markteinführung seiner Smartwatch Amazfit GTS auf der IFA 2019 ankündigte, hat sich Amazfit GTS zu einer der beliebtesten Smartwatches bei globalen Anwendern entwickelt und ist in verschiedenen Ländern die Nummer Eins, was das Umsatzvolumen angeht. Laut Amazfit-Daten war die Amazfit GTS-Smartwatch am Black Friday 2019 auf Fnac.com in Spanien in weniger als 60 Minuten komplett ausverkauft. Die Daten auf chollometro.com belegen, dass die Amazfit GTS-Smartwatch bei Benutzern unter den Smartwatch-Kategorien die beliebteste Smartwatch ist, die auf der Liste aller Kategorein für das Black Friday-Wochenende den 6. Platz einnahm. Amazfit Bip Lite und Amazfit GTR waren innerhalb einer Stunde auf Worten.com ebenfalls komplett ausverkauft.