Huangling s'impose comme la référence en matière de ville fleurie en Chine

« Le projet 'Flower Town' est un élément essentiel de notre programme visant à présenter toutes les facettes de Huangling aux visiteurs, en plus des fleurs de colza déjà très réputées de Wuyuan qui donnent à la petite ville sa couleur jaune », a déclaré Wu Xiangyang, PDG de Wuyuan Rural Culture Development Co, Ltd. « Cette nouvelle visite va offrir davantage de couleurs aux yeux des visiteurs et leur permettre de profiter des floraisons bucoliques dans les champs et sur terrasses à flanc de coteaux, non seulement au début du printemps, mais à toute époque de l'année. »