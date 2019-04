Huangling se configura como el referente chino de Ciudad de las Flores

"La Ciudad de las Flores es un proyecto clave en nuestro plan para presentar a los visitantes todos los aspectos de Huangling, además de las ya conocidas flores de colza de Wuyuan que pintan de amarillo la ciudad", afirmó Wu Xiangyang, CEO de Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. "El nuevo recorrido añadirá más colores a las experiencias de los visitantes y les permitirá disfrutar de las flores en los campos y terrazas de las laderas no solo a principios de la primavera sino en todas las épocas del año".