Huangling se stalo příkladem čínského květinového města

„Květinové město je klíčovým projektem v našem plánu představit návštěvníkům každý aspekt městečka Huangling, kromě již dobře známých řepkových květů oblasti Wuyuan, které město zabarvují do žluta," řekl Wu Xiangyang, generální ředitel společnosti Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. „Nová trasa prohlídky nabídne návštěvníkům další barvy a umožní jim vychutnat si pastorační květy v polích a na svazích nejen na jaře, ale ve všech ročních obdobích."