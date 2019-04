Huangling setzt neue Maßstäbe für chinesische Flower Towns

„Flower Town ist ein Kernprojekt unseres Plans, den Besuchern von Huangling alle Aspekte zu zeigen, nicht nur die bereits bekannte Raps-Blüte, die die gesamte Stadt in Gelb hüllt", so Xiangyang Wu, CEO von Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. „Die neue Tour bietet Besuchern ein noch farbenreicheres Erlebnis. Sie können die Blütenpracht in den Feldern und Hangterrassen jetzt nicht nur im Frühling, sondern ganzjährig genießen."