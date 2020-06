Huangshan-2 - bazujący na sztucznej inteligencji chip produkcji Huami - trafi do masowej produkcji w IV kw. 2020 r., zapewniając 50% niższe zużycie energii i szybsze wykrywanie migotania przedsionków

Jako platynowy członek RISC-V Huami dysponuje szeroką gamą technologii i ponosi duże nakłady inwestycyjne w dziedzinie półprzewodników. W 2018 r. Huami wprowadziła na rynek pierwszy na świecie[2] procesor do noszenia korzystający z otwartego zestawu instrukcji RISC-V - Huangshan 1 (MHS001). Procesor wyposażony jest w cztery podstawowe silniki sztucznej inteligencji - biometryki serca, EKG, EKG Pro i monitorowania zaburzeń rytmu serca.

Po 450 dniach od jego premiery Huami ujawnia kolejną generację chipa AI - Huami Huangshan-2 (MHS002). Bazuje on na architekturze RISC-V i odznacza się wysoką wydajnością obliczeniową, a także niskim zużyciem energii. Huanshan-2 wykrywa migotanie przedsionków siedmiokrotnie szybciej od Huanshan-1 i 26 razy szybciej od podobnych algorytmów. W Huangshan-2 zastosowano ponadto tryb Always On działający przy bardzo niskim zużyciu energii dzięki procesowi neuronowemu i koprocesorowi C2. Teoretycznie pozwala on ograniczyć zużycie energii o nawet 50%, przedłużając żywotność baterii.

Produkcja masowa Huangshan-2(MHS002) ma się rozpocząć w IV kw. 2020 r. Zgodnie z planami nowe urządzenia do noszenia wyposażone w Huangshan-2 będą dostępne w ofercie Huami w pierwszej połowie 2021 r.

BioTracker(TM) 2 - drugiej generacji czujnik optyczny PPG do biomonitorowania produkcji Huami

Huami w ostatnich latach opracowała własny czujnik optyczny PPG do biomonitorowania, który obecnie znany jest z dużej precyzji. W porównaniu z poprzednikiem BioTracker (TM) 2 obsługuje pięć silników danych biologicznych (RealBeats(TM), OxygenBeats(TM), SomnusCare(TM), ExerSense(TM) i huami-PAI(TM)), co czyni go najbardziej wszechstronnym i precyzyjnym bioczujnikiem, jaki kiedykolwiek stworzyła firma Huami.

Pięć silników kluczowych danych[3] tworzy opartą na sztucznej inteligencji platformę zarządzania zdrowiem

Platforma zarządzania zdrowiem Huami daje ogromne możliwości kontroli stanu zdrowia dzięki zastosowanemu chipowi Huangshan-2 (MSH0002), nowemu czujnikowi PPG BioTracker(TM) oraz pięciu silnikom danych i wskaźników.

RealBeats(TM) 2 - zaawansowany silnik AI biodanych do kontroli tętna. Eliminuje zakłócenia sygnałów tętna podczas ćwiczeń, a także zapewnia dłuższe - odpowiednio 1,87 i 6,64 razy - niż w poprzedniej generacji monitorowanie migotania przedsionków w godzinach nocnych i dziennych. W rozwiązaniu tym udało się uzyskać automatyczne, oparte na sztucznej inteligencji wykrywanie nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i częstych przedwczesnych skurczów komorowych poprzez wykorzystanie modelu Big Data w zakresie kontroli pracy serca.

OxygenBeats(TM) - opracowany przez Huami bazujący na sztucznej inteligencji silnik danych nasycenia krwi tlenem. Współczynnik jego skuteczności wynosi 100%, podczas gdy dla porównywalnych produktów jest to poniżej 90%. W porównaniu do wyników osiąganych przez profesjonalne analizatory nasycenia tlenem średni błąd pomiaru wynosi tylko 1,67%, co pokazuje, że urządzenie jest dokładniejsze od większości zakładanych na nadgarstek urządzeń mierzących nasycenie krwi tlenem. OxygenBeats(TM) zastosowano podczas przeprowadzonych przez zespół medyczny Nanshana Zhonga wizyt kontrolnych pacjentów, którzy wyleczyli się z COVID-19. Inteligentne zegarki wyposażone w OxygenBeats(TM) mają być dostępne w sprzedaży w III kw. tego roku (2020).

SomnusCare(TM), oparty na sztucznej inteligencji silnik danych biologicznych. Umożliwia pomiar danych podczas snu z dokładnością ponad 80%, wykrywając drzemki trwające ponad 25 minut z prawie 100% skutecznością. Poprzez analizę w stanie snu i wykrywanie nasycenia krwi tlenem OxygenBeats(TM) może wykrywać zespół bezdechu sennego, określany mianem „niewidzialnego zabójcy", ostrzegając użytkownika o konieczności pilnego leczenia.

ExerSense(TM) - bazujący na sztucznej inteligencji silnik rozpoznający schematy ruchowe w oparciu o duże zbiory danych sportowych. Silnik ten w czasie rzeczywistym dopasowuje wzorce ruchu, wykrywając dane z czujnika ruchu i tętna na urządzeniach Huami, w inteligentny sposób dobierając tryb ćwiczeń dla użytkownika. Aktualnie ExerSense(TM) jest w stanie automatycznie wykrywać 19 trybów ćwiczeń, w tym chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze i pływanie, które obejmują 95% scenariuszy codziennych ćwiczeń użytkownika. Użytkownicy mogą cieszyć się automatycznym wyborem inteligentnych trybów ćwiczeń bez konieczności wykonywania mozolnych czynności manualnych. - huami-PAI(TM) - wynik PAI odzwierciedlający dane dotyczące pracy serca wraz z czasem codziennego ruchu i innymi danymi na temat zdrowia, dzięki którym użytkownik może monitorować wysiłek fizyczny i stan zdrowia serca. huami-PAI(TM) daje użytkownikowi możliwość stworzenia zindywidualizowanych systemów oceny stanu zdrowia w oparciu o prywatne dane biologiczne, takie jak wiek, płeć i tętno spoczynkowe. huami-PAI(TM) stworzono w oparciu o badanie sprawności HUNT, w rezultacie czego rozwiązanie przyczynia się do zmniejszania współczynnika zgonów na skutek schorzeń kardiologicznych i zwiększania oczekiwanej dalszej długości życia. Trwające 35 lat i obejmujące przeszło 230 tys. uczestników badanie zostało przeprowadzone pod kierunkiem prof. Ulrika Wisloff z Wydziału Medycyny Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego.

Ramesh Jain powołany na głównego doradcę technicznego instytutu badań nad sztuczną inteligencją Huami

Wang Huan, prezes i dyrektor generalny spółki, ogłosił utworzenie instytutu badań nad sztuczną inteligencją Huami. Na głównego doradcę technicznego instytucji powołano Ramesha Jaina, znanego eksperta w dziedzinie sztucznej inteligencji, określanego mianem „ojca komputerów multimedialnych", wykładowcy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine i założyciela działającego tam Institute for Future Health.

W pierwszej połowie 2020 r. Huami utworzyła trzy wspólne laboratoria: laboratorium inteligentnych urządzeń do noszenia na nadgarstku współpracujące z zespołem Zhonga Nanshana; laboratorium lekkoatletyczne współpracujące z Chińskim Stowarzyszeniem Lekkoatletyki i laboratorium interfejsu mózg-maszyna w Instytucie Zaawansowanych Technologii Chińskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego.

[1] Huami znalazła się w pierwszej piątce na świecie, jeśli chodzi o wielkość dostaw urządzeń na nadgarstek i udziału w tym rynku, zgodnie z danymi Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker International Data Corporation (IDC).

[2] https://riscv.org/membership/6144/huami/

[3] Nie jest to wyrób medyczny, w związku z czym nie służy on do diagnozowania ani monitorowania jakichkolwiek schorzeń.

