Huawei представила полностью оптические сетевые решения для железнодорожных перевозок

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Huawei представила серию полностью оптических сетевых решений для железнодорожных перевозок, включая решение нового поколения для городских железнодорожных носителей — оптическую облачную городскую железнодорожную сеть, а также комплексное решение для полностью оптической магистральной железнодорожной сети.

С учетом требований к сети и задач в облачную эру городских железных дорог Huawei предлагает решение нового поколения для городских железнодорожных носителей — оптическую облачную городскую железнодорожную сеть. Руководитель отдела железнодорожного транспорта Huawei Aviation & Rail BU Сюн Сянинь (Xiong Xianyin) заявил, что эта оптическая облачная городская железнодорожная сеть обеспечивает высокую пропускную способность, низкую задержку, высокую безопасность и надежность, что помогает создавать сеть, способствующую устойчивому развитию интеллектуальных городских железных дорог и лучше поддерживающую их строительство на основе облачной архитектуры.

Оптическая облачная городская железнодорожная сеть Huawei имеет следующие характеристики:

Сверхширокая полоса пропускания: серый и цветной свет сосуществуют в одной сети, что представляет собой инновацию, позволяющую гибкое расширение сетевых мощностей за счет увеличения длин волн в случае необходимости. Поддерживаемая полоса пропускания может беспрепятственно расширяться от 100 Г до 200 Г или даже выше 300 Г. Один набор устройств и одна пара волокон смогут удовлетворять требованиям к расширению в течение следующего десятилетия.

Сверхмалая задержка: облачные сервисы используют одноволновую передачу 10 Г в центр управления за один раз, исключая задержку передачи промежуточных узлов. Сквозная задержка составляет менее 1 мс, что обеспечивает высочайший уровень обслуживания.

Безопасность операций: сервисные системы физически изолированы друг от друга, и каждый сервис имеет специальный физический канал, обеспечивающий безопасность.

Huawei предоставляет комплексное решение полностью оптической магистральной железнодорожной сети на основе технологии основных твердотельных труб (NHP), которое обеспечивает перспективную высоконадежную сеть передачи данных для интеллектуальных железных дорог. Данное решение имеет следующие характеристики:

Физическая изоляция: унаследовала функции SDH и поддерживает устойчивое развитие технологии жестких труб пятого поколения OTN OSU. Обеспечивает полную физическую изоляцию ключевых сервисов для обеспечения полной безопасности обслуживания.

Бесперебойное расширение: поддерживает многосервисную платформу конвергенции и может использовать технологии беспроводной связи GSM-R и FRMCS, обеспечивая бесперебойное расширение сетей управления поездами.

Упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание: платформа управления этим решением унаследовала возможности эксплуатации и технического обслуживания SDH. Команды эксплуатации и технического обслуживания могут напрямую использовать данную платформу.

Полностью оптическая сеть Huawei нацелена на создание безопасной, надежной и непрерывно расширяющейся полностью оптической базы для железнодорожного транспорта, обеспечивая фундаментальное сетевое обеспечение для цифровых и интеллектуальных железнодорожных перевозок.

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