Huawei и партнеры на конференции HUAWEI CONNECT обсудят технологии и устойчивое будущее

Huawei и партнеры на конференции HUAWEI CONNECT 2022 в Бангкоке обсудили, как технологии помогут обеспечить устойчивое будущее

БАНГКОК, 25 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Вчера в первый день конференции HUAWEI CONNECT 2022 компания Huawei, ее партнеры и представители государственных и частных организаций провели сессию, посвященную обсуждению жизненно важной роли технологий в построении устойчивого и инклюзивного мира, предусмотренного целями ООН в области устойчивого развития. В рамках сессии были рассмотрены конкретные примеры и аналитические выкладки, сосредоточенные на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион, являющийся одним из самых густонаселенных и разнообразных регионов мира, также предположительно станет самой быстроразвивающейся экономикой мира, а цифровая трансформация ускорится в регионе под влиянием COVID-19 быстрее, чем в среднем по миру.

«Все больше и больше правительств и организаций начинают признавать вспомогательную роль технологий в ускорении достижения целей устойчивого развития, — заявил президент компании Huawei по маркетингу ИКТ Джеффри Чжоу (Jeffrey Zhou). — В рамках концепции и миссии компании Huawei в 2019 году мы запустили инициативу цифровой инклюзии TECH4ALL и реализуем вместе с нашими глобальными партнерами программы и проекты в различных странах».

За выступлением Чжоу последовало вступительное заявление Ричарда Махони (Richard Mahony), глобального вице-президента компании Informa Tech, отметившего, что традиционный метод поддержания устойчивого развития не работает и в настоящее время в качестве ускорителя необходимы технологические решения.

Далее докладчик ЮНЕСКО представил обзор 17 целей ООН в области устойчивого развития и подходов к их достижению к назначенному сроку в 2030 году. «В то время как реализация повестки дня в области устойчивого развития в принципе зависит от правительств, общеизвестный факт заключается в том, что она не будет реализована без частного сектора, — заявил директор отделения ЮНЕСКО в Джакарте (Индонезия) Мохамад Джелид (Mohamad Djelid). — Мы все должны сыграть свою роль в реализации амбициозной, но необходимой повестки дня в области устойчивого развития к 2030 году».

Одной из ключевых тем, обсуждавшихся в ходе сессии, была цифровая инклюзия. Несмотря на постепенное сокращение цифрового разрыва, Международный союз электросвязи (МСЭ) недавно сообщил, что 2,7 миллиарда человек в мире по-прежнему не имеют доступа к сети Интернет. Из-за отсутствия сетевого подключения, цифровых навыков, доступных по цене устройств или сочетания этих факторов, слишком большое число людей по-прежнему не в состоянии получить доступ к цифровым инструментам, необходимым в современном мире, в котором цифровые технологии играют все более важную роль. «Никто не должен оставаться без доступа, — заявил директор регионального отделения МСЭ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Атсуко Окуда (Atsuko Okuda). Развитие цифровых технологий и ИКТ может ускорить достижение целей устойчивого развития».

Дэвид Лу (David Lu), президент отдела стратегии и маркетинга Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представил информацию о последних достижениях и роли ИКТ в проектах TECH4ALL по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая проект «Цифровой автобус» (Digital Bus) в Таиланде, который обеспечивает доступ к средствам связи и обучение цифровым навыкам сельских детей, программу «Цифровая деревня» (Digital Village) в Индонезии, которая обеспечивает возможность подключения к Интернету по доступным ценам для сельских общин с помощью системы RuralStar, внедрение дистанционного медицинского обслуживания на базе 5G для сельских общин и решение по обеспечению доступности информации для пожилых людей в Таиланде. Г-н Лу отметил, что благодаря сотрудничеству между технологическими компаниями и глобальными организациями будущее Азиатско-Тихоокеанского региона будет светлым и устойчивым, что позволит достичь цели, заключающейся в том, чтобы никто не остался позади.

Еще одна ключевая тема заседания касалась того, как технологии могут способствовать сохранению природы. Шон Тэн (Shawn Tan), вице-президент Sunseap, ведущего поставщика комплексных решений в области экологически чистой энергетики, рассказал о том, как эта сингапурская компания планирует компенсировать 4000 тонн выбросов CO 2 в год с помощью своей инновационной плавучей солнечной электростанции. Это решение, в котором используется разработанная компанией Huawei интеллектуальная фотоэлектрическая система, внедряется у побережья Сингапура.

Продолжая тему защиты окружающей среды, Лесохозяйственная корпорация Саравака (Sarawak Forestry Corporation) в Малайзии совместно с инициативой TECH4ALL компании Huawei и в сотрудничестве с Управлением по мультимедийным технологиям Саравака, Департаментом лесного хозяйства Саравака и сетью Rainforest Connection приступила к осуществлению первого экспериментального проекта, целью которого является защита одного из старейших тропических лесов мира — лесов Саравака, возраст которых достигает 140 миллионов лет.

Совместно с более чем 40 партнерами по всему миру компания Huawei осуществляет более 45 проектов TECH4ALL, ориентированных на обеспечение равного и качественного образования, сохранение природы с помощью технологий, развитие инклюзивного здравоохранения и достижение сбалансированного развития.

Подробнее о проектах Huawei TECH4ALL:

https://www.huawei.com/en/tech4all/

SOURCE Huawei Connect