Huawei и Dronetech укрепляют партнерство для содействия устойчивому земледелию в Австрии

ЛИНЦ (Австрия), 5 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и компания Dronetech, являющаяся крупнейшим в Австрии поставщиком услуг дронов, сегодня объявили о создании новых приложений в результате своего сотрудничества в сфере интеллектуального земледелия 5G.

На винограднике Nussböckgut, многовековом поместье в Верхней Австрии, впервые упомянутом в документе за 1323 год, эти две компании осуществили обновленную версию проекта, начатого в прошлом году, и продемонстрировали, как их технологии 5G и Интернета вещей (IoT) могут способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства. Кроме того, эти две компании провели совещание, в ходе которого эксперты в области цифровизации и сельского хозяйства обсудили вопрос о том, как технологические инновации, и в частности 5G, могут стимулировать устойчивое земледелие на фоне растущих глобальных опасений по поводу продовольственной безопасности.

Обе компании объявили о том, что их сотрудничество вступает во второй этап под названием «Цифровое небо». Помимо 5G компания Huawei будет предоставлять услуги облачных вычислений, которые послужат основой для анализа с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в режиме реального времени. В то же время дроны Dronetech, оснащенные камерами и датчиками высокого разрешения, будут заниматься обследованием земли и объектов с целью сбора изображений и данных, которые будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта, мгновенно предоставляя пользователям полезные выводы.

Эта технология помогает фермерам выявлять мелких насекомых, контролировать состояние культур и прогнозировать урожай, позволяя им оптимизировать использование воды, химических веществ и пестицидов точно и с минимальными отходами.

На втором этапе этот проект также предусматривает разработку единого экономического подхода к услугам дронов. Пользователи из различных секторов, включая фермеров, муниципалитеты, корпорации и отдельных лиц, могут арендовать дроны и их системы искусственного интеллекта для широкого спектра целей, таких как осмотр солнечных панелей, управление дорожным движением или обнаружение износа линий электропередач.

«Проект Huawei и Dronetech с использованием дронов при выращивании спаржи и винограда является первым проектом в Австрии, и здесь мы хотим проанализировать рост растений с помощью распознавания изображений в режиме реального времени. Тем самым мы хотим улучшить урожай, производительность и качество продукции, — объясняет Андреас Райххардт (Andreas Reichhardt), генеральный директор Генерального директората VI по телекоммуникациям, почтовым услугам и горнодобывающей промышленности Министерства финансов Австрии. — Мы хотим использовать возможности цифровой трансформации, для этого нам нужна оптимальная инфраструктура, и в данном случае основное внимание уделяется сфере 5G».

Крупнейшей проблемой при внедрении дронов с поддержкой 5G в сельское хозяйство является охват сетей. В настоящее время сети 5G предназначены главным образом для конечных пользователей, которые в основном находятся на уровне земли или в помещении. Для дронов, которые обычно летают на высоте 50 метров над землей, еще предстоит разработать высококачественный охват.

Заместитель Генерального директора Huawei в Австрии Эрих Манцер (Erich Manzer) заявил следующее: «Сети 5G были разработаны для трех ключевых областей применения: для обеспечения высокой пропускной способности, малой задержки и подключения миллионов устройств. Использование дронов в сочетании с искусственным интеллектом и 5G может решить многие ресурсоемкие задачи, такие как обслуживание и мониторинг районов».

Глава компании Dronetech Дэвид Хопф (David Hopf) отметил: «Дроны на базе искусственного интеллекта являются важными факторами, способствующими устойчивому будущему сельского хозяйства. В партнерстве с Huawei мы разработали решение, которое может не только существенно сократить использование пестицидов и удобрений, но и повысить эффективность сельского хозяйства и сократить затраты на рабочую силу. Это поможет нашим цепочкам поставок продуктов питания быть более устойчивыми».

Более подробная информация представлена на сайте: https://www.huawei.com/en/sustainability/the-latest/events/5g-smart-farming-tour

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.