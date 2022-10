Huawei a présenté ses solutions pétrolières et gazières au salon HUAWEI CONNECT 2022 à Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du salon HUAWEI CONNECT 2022 à Dubaï, Huawei a lancé deux solutions pétrolières et gazières basées sur des scénarios : le réseau intégré de champs pétroliers et gaziers et la station-service intelligente.

Solution de réseau intégré de champs pétroliers et gaziers pour tous vos besoins en matière de réseaux

Les systèmes de réseau des champs pétroliers sont confrontés à une série de défis, tels que des architectures réseau désordonnées, de multiples couches de réseau, une exploitation et une maintenance (O&M) difficiles et une faible fiabilité. Ces problèmes ralentissent la numérisation dans les champs pétroliers et gaziers.

En s'appuyant sur sa vaste expérience en matière de planification et de conseil en réseau, Huawei a construit un réseau intégré spécifiquement destiné aux champs pétroliers et gaziers. La solution utilise l'Edge Computing, l'IA, l'isolation des tuyaux rigides et le protocole IPv6+. Il en résulte une architecture réseau unifiée qui peut être gérée de manière centralisée, ainsi qu'un réseau polyvalent avec une sécurité intégrée.

Architecture unifiée : la solution adopte une combinaison complète de technologies réseau, impliquant les protocoles PON, Wi-Fi 6, 5G et IPv6 de l'industrie, créant ainsi un réseau intégré pour les champs pétroliers et gaziers. L'architecture réseau unifiée rationalise le cloud, le réseau, la périphérie et les appareils, couvrant tous les scénarios de service sur les champs pétroliers et gaziers.

Gestion centralisée : une plateforme unique de gestion O&M intègre tous les périphériques réseau tiers, gère de manière centralisée les périphériques sur l'ensemble du réseau et visualise l'ensemble du réseau pour l'O&M de routine.

Réseau polyvalent : la solution intégrée de Huawei pour les champs pétroliers et gaziers unifie l'architecture, l'expérience et l'O&M. Elle offre plusieurs services, comme la production, la vidéo, la bureautique et la communauté sur un seul réseau physique, réduisant ainsi les investissements des entreprises.

Sécurité intégrée : grâce aux technologies avancées d'isolation des tuyaux rigides, telles que Flex-E et NHP, la solution de Huawei améliore l'isolation de sécurité entre les réseaux de service sans augmenter les coûts de construction du réseau.

Solution de station-service intelligente, une expérience tout-en-un

Les stations-service sont un service quotidien essentiel pour la vente au détail de produits pétroliers. Les technologies numériques ouvrent de nouvelles opportunités pour le commerce et les services dans les stations-service.

Dans le cadre de ce processus, Huawei a intégré ses capacités techniques complètes et a travaillé avec des partenaires pour construire la solution de station-service intelligente. Cette solution dispose d'une plateforme numérique centrale pour l'ensemble de l'entreprise. Elle établit également des spécifications de collecte vidéo, des normes d'accès à l'IoT et des modèles de données unifiés au niveau de la station. Elle intègre ensuite des sous-systèmes de service isolés tels que des distributeurs de carburant, des compteurs de niveau de liquide et des plateformes de paiement. Le résultat est une plateforme d'analyse et d'affichage complète qui permet au détaillant pétrolier de gérer à distance et intelligemment les données de la station.

En plus du contrôle centralisé, Huawei a également lancé une plateforme périphérique judicieusement intégrée et convergente basée sur FusionCube pour la convergence intelligente de la périphérie. Cette plateforme intègre l'infrastructure et les systèmes de service existants des stations-service et permet une O&M simplifiée. Elle intègre également des algorithmes de calcul, de stockage, de réseau et d'IA pour fournir l'IoT et la détection pour diverses exigences de service.

Services intelligents : par exemple, les clients peuvent faire le plein sans sortir de leur voiture. Ainsi, il ne faut que 2 minutes pour faire le plein au lieu de 6. Les utilisateurs sont plus heureux et les stations sont plus efficaces.

Marketing intelligent : le système envoie des informations sur les changements de prix du pétrole et les promotions pour attirer les utilisateurs et augmenter les revenus des services principaux et de détail.

Gestion intelligente : toutes les opérations sont visualisées, ce qui permet d'identifier les actions à risque, de retracer les enregistrements et d'utiliser des données fiables pour soutenir la prise de décisions relatives aux services et à l'O&M.

À l'avenir, Huawei continuera d'explorer les scénarios du secteur pétrolier et gazier. Grâce à la collaboration multi-technologique et à l'exploration de solutions basées sur des scénarios, Huawei continuera d'innover, de libérer la productivité numérique et d'alimenter la transformation numérique du secteur pétrolier et gazier.

SOURCE Huawei