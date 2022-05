Huawei a Skyscanner vytvárajú partnerstvo v oblasti letov, aby zákazníkom ponúkli väčší výber vo Vyhľadávaní Petal

Špičkové možnosti vyhľadávania letov služby Skyscanner sú teraz integrované do aplikácií Vyhľadávanie Petal a Mapy Petal v Huawei Mobile Services. Vďaka rozsiahlej sieti viac ako 1 000 poskytovateľov služby Skyscanner môžu používatelia Huawei teraz jednoducho vyhľadávať a porovnávať lety, hotely a možnosti prenájmu áut po celom svete.

Pre zákazníkov, ktorí si robia cestovateľské plány, má aplikácia Vyhľadávanie Petal všetko, čo potrebujú na ceste za dobrodružstvom, a poskytuje jedinečné odporúčania a inšpiráciu v cestovateľskom kanáli vo Vyhľadávaní Petal. Vďaka ponuke globálneho a lokalizovaného obsahu si môžu cestovatelia zostaviť autentické cestovateľské trasy podľa svojich predstáv. Cestovateľský kanál je dostupný v aplikácii Vyhľadávanie Petal, webovej verzii Vyhľadávanie Petal, Huawei Assistant alebo po jednoduchom potiahnutí prstom nadol po obrazovke telefónu Huawei.

Služba Skyscanner bude prostredníctvom aplikácie Vyhľadávanie Petal dostupná mesačne pre 40 miliónov aktívnych používateľov aplikácie Huawei Vyhľadávanie Petal v 170 krajinách a pre viac ako 28 miliónov aktívnych používateľov aplikácie Mapy Petal v 160 krajinách. Používatelia služby v rámci aplikácie Vyhľadávanie Petal, ktorá bude najprv dostupná v Európe, a potom sa rozšíri do celého sveta, budú mať prístup k rovnakému obsahu, pokrytiu a konkurenčným cenám, na aké sú zvyknutí používatelia služby Skyscanner.

Sonja Balcer, riaditeľka partnerského marketingu spoločnosti Skyscanner, uviedla: „Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Huawei na vyhľadávaní letov v aplikácií Vyhľadávanie Petal pomocou nášho špičkového API. Používatelia aplikácie Vyhľadávanie Petal budú teraz môcť nájsť milióny kombinácií letov do destinácií po celom svete, a to všetko ako na dlani, s najvýhodnejšími cenami letov a rýchlymi výsledkami. Naša spolupráca prichádza v dôležitom období pre cestovný ruch a tešíme sa na spoločné víťazstvá na globálnej aj miestnej úrovni v nasledujúcich mesiacoch a rokoch."

Partnerstvo prichádza v čase, keď sa globálna letecká doprava zotavuje a cestujúci začínajú plánovať letné dovolenky

Vyhľadávač letov Skyscanner sa spája so službou Huawei Mobile Services v čase, keď letecké spoločnosti obnovujú kapacitu a na celom svete sa uvoľňujú obmedzenia na hraniciach. Nikdy nebol lepší čas na cestovanie, dokonca si môžete vybrať aj z ponúk na poslednú chvíľu!

Z údajov nedávneho prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Skyscanner, vyplýva, že 86 % cestujúcich plánuje minúť na cestovanie viac alebo rovnako ako v čase pred pandémiou, pričom polovica z nich sa chystá minúť viac ako predtým. Dopyt po cestovaní sa v mnohých regiónoch na celom svete opäť výrazne zvyšuje, pričom v marci sa celosvetový objem vyhľadávania v porovnaní s februárom zvýšil o 20 %.

„Veríme, že s oživením cestovného ruchu a rastúcou dôverou spotrebiteľov je ten správny čas na to, aby sme spotrebiteľov povzbudili k návratu k cestovaniu. Chceme podporiť dobrodružného ducha v cestovaní nadväzovaním nových aj existujúcich partnerstiev s cestovnými a vyhľadávacími značkami, aby sme pomohli vybudovať Vyhľadávanie Petal ako efektívneho a spoľahlivého spoločníka na cestách," povedal Jaime Gonzalo, viceprezident spoločnosti Huawei Mobile Services Europe.

Jaime dodal: „Príchod služby Skyscanner do Vyhľadávania Petal podčiarkuje náš záväzok ponúknuť našim používateľom väčší výber a predstavuje nový míľnik v našej snahe spolupracovať s lídrami a inovátormi na trhu".

Vyhľadávanie Petal využíva najnovšie technologické inovácie na to, aby spotrebiteľom na celom svete poskytol možnosti kognitívneho vyhľadávania. Jeho cieľom je poskytovať vyhľadávacie služby naplnené vysokokvalitným obsahom a službami, spolupracovať s poprednými značkami a firmami vo všetkých odvetviach, aby sa každodenné potreby používateľov Huawei stali čo najjednoduchšími."

Vyhľadávanie letov z telefónu pomocou Vyhľadávania Petal.

O Vyhľadávaní Petal

Vyhľadávanie Petal je mobilný vyhľadávač s podporou umelej inteligencii, ktorý používateľom Huawei výrazne uľahčuje vyhľadávanie online. Vyhľadávanie Petal vzniklo v roku 2020 a umožňuje používateľom nájsť obľúbené mobilné aplikácie, správy, obrázky, videá, nákupy, miestne služby, lety, hotely, a to až v 20 kategóriách. V porovnaní s inými vyhľadávačmi má množstvo inovatívnych funkcií a neustále sa aktualizuje o nové vylepšenia, aby používateľom ponúkol maximálne prepracované vyhľadávanie. Vyhľadávač Huawei spĺňa všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), miestne zákony a bezpečnostné normy a má certifikát ePrivacySeal GDPR. Vyhľadávanie Petal je predinštalované v každom novom smartfóne alebo tablete Huawei a používatelia si ho môžu stiahnuť aj z AppGallery alebo svojho prehliadača, prípadne môžu jednoducho pristupovať k webovej verzii (www.petalsearch.com) z akéhokoľvek zariadenia.

Viac informácií nájdete na stránke https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

