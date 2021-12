Huawei a UNESCO zavedú v Afrike projekt pre systémy digitálneho vzdelávania

V súlade so 4. cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bude TeOSS slúžiť ako základ pre posilňovanie digitálnej transformácie vzdelávacieho sektora a podporovať tri členské štáty UNESCO pri budovaní pevných vzdelávacích systémov, ktoré dokážu odolať globálnym výkyvom, ako je COVID-19. Hodnotenie výsledkov projektu pomôže usmerniť stratégie a modely na rozšírenie TeOSS na národnej úrovni a rozšírenie projektu do iných afrických krajín s cieľom podporiť integráciu IKT do vyučovania a vzdelávania.