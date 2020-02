Huawei acelera o desenvolvimento do ecossistema de HMS na expectativa da era da 5G

Com a disponibilização do HMS Core, a Huawei fornece os meios aos desenvolvedores para acelerar a integração do HMS Core em seus aplicativos. O presidente-executivo da Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, disse: "Conforme expandimos nossa estratégia All-scenario Seamless AI Life (Vida com IA perfeita para todos os cenários), também estamos acelerando o desenvolvimento de nosso ecossistema de HMS para todos os cenários. Ao trabalhar colaborativamente com os desenvolvedores, iremos assegurar aos consumidores experiências do usuário da maior qualidade, conforme marchamos em direção à proliferação da 5G".

Experiências de aplicativos seguras, valiosas e globais

A HUAWEI AppGallery é a plataforma oficial de distribuição de aplicativos da Huawei. Com um histórico de nove anos de agregação e desenvolvimento de aplicativos, a HUAWEI AppGallery é uma das três principais lojas de aplicativos do mundo, servindo mais de 600 milhões de usuários de dispositivos da Huawei, em mais de 170 países e regiões, com uma grande seleção de aplicativos globais e locais. Em 2019, a HUAWEI AppGallery tinha mais de 400 milhões de usuários ativos por mês, em todo o mundo, contribuindo com 210 bilhões de downloads no curso do ano. Conforme a Huawei implementa serviços de localização em mais mercados, a HUAWEI AppGallery irá disponibilizar ainda mais aplicativos populares, inovadores e confiáveis a usuários de dispositivos da Huawei em todo o mundo.

A HUAWEI AppGallery também oferece o Quick Apps, uma categoria inovadora de aplicativos que dispensam instalação e estão sempre disponíveis a pedido. No momento, há mais de 1.700 Quick Apps disponíveis na HUAWEI AppGallery.

HMS se torna global

O novo HUAWEI Mate Xs lançado hoje é um testemunho do compromisso da Huawei com o HMS. Ele vem pré-carregado com uma série de aplicativos de HMS, otimizados para o fator de forma original, incluindo a HUAWEI AppGallery, o HUAWEI Assistant, o HUAWEI Video e outros.

Com suporte para mais de 30 idiomas e servindo mais de 180 milhões de usuários ativos por mês, em todo o mundo, o HUAWEI Assistant fornece conteúdo sob medida aos usuários, de acordo com suas localizações, horário local e condições do tempo. A partir da tela inicial (home), o widget pode, atualmente, fornecer informações ao vivo sobre mais de 150 eventos esportivos e mercados de ações.

O HUAWEI Video é uma plataforma de vídeo que oferece uma rica seleção de conteúdo de vídeo a pedido (on demand). Atualmente, a Huawei tem parceria com a Universal Studios, Sony, BBC e Disney, oferecendo conteúdo global e localizado de alta qualidade a mais de 160 milhões de usuários ativos mundialmente.

Viabilizando a conectividade perfeita, o HMS exerce um papel fundamental na aceleração do cumprimento da estratégia All-scenario Seamless AI Life do "1+8+N" da Huawei. Os desenvolvedores são encorajados a fazer parte desse ecossistema e, junto com a Huawei, cultivar um ecossistema inteligente que empodera os consumidores globais na era da 5G.

Recursos abertos fornecem suporte total a desenvolvedores

O HMS Core 4.0 é uma coleção de ferramentas para parceiros e desenvolvedores de aplicativos da Huawei, para criar novas experiências únicas, que utilizam os recursos completos de hardware e software que os dispositivos da Huawei disponibilizam. Em sua palestra, Richard Yu apresentou diversos kits para desenvolvedores, disponíveis como parte da toolkit (caixa de ferramentas), incluindo o Machine Learning Kit, o Scan Kit, o Map Kit e outros.

O Machine Learning Kit tem a capacidade de detectar e identificar formas e características da face do usuário, com base em sete critérios, incluindo expressões faciais, gênero, idade e roupas. Esse kit habilita os desenvolvedores a integrar facilmente recursos de embelezamento, bem como reconhecimento de textos e objetos em seus aplicativos.

habilita os desenvolvedores a integrar facilmente recursos de embelezamento, bem como reconhecimento de textos e objetos em seus aplicativos. O Scan Kit encurta muito o tempo de desenvolvimento necessário para implementar os recursos de escaneamento de código QR e de código de barra para os aplicativos.

Com o Map Kit, os desenvolvedores podem implementar facilmente mapas personalizados e adicionar tags, bem como implementar serviços tais como relatório global da condição de estradas, em tempo real, e planejamento de rota extremamente acurado, em mais de 200 países e regiões.

Atualmente, há mais de 1,3 milhão de desenvolvedores registrados com HMS e mais de 55.000 aplicativos já integrados no HMS Core. Mais e mais desenvolvedores globais têm ingressado no ecossistema de HMS e lançado seus aplicativos na HUAWEI AppGallery, disponibilizando juntos uma melhor experiência para os consumidores globais.

Sistema de segurança para todos os cenários protege a privacidade dos usuários globais

A Huawei sempre atribuiu à proteção à segurança cibernética e à privacidade a mais alta consideração. A estrutura de compliance com a privacidade global de dispositivos da Huawei está em conformidade com os Princípios de Privacidade Geralmente Aceitos (GAPPs – Generally Accepted Privacy Principle) adotados pelo AICPA/CICA, as Regulamentações Gerais de Proteção de Dados (GDPR – General Data Protection Regulations), bem como com as leis e regulamentações locais em diferentes países.

Depois de obter a certificação ISO/IEC 27001 e a de segurança Star do CSA em 2015, bem como a certificação padrão de privacidade ISO/IEC 27018 em 2019, o HMS também foi um dos primeiros a receber a certificação ISO/IEC 27701, tornando a Huawei uma líder em gestão de segurança, transparência e compliance com a privacidade de dados pessoais.

Sobre a Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população do mundo. Foram instalados nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China 14 centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei, disponibilizando smartphones, PCs, tablets, acessórios tecnológicos (wearables), serviços de nuvem, etc. A rede global da Huawei foi desenvolvida sobre 32 anos de expertise no setor de telecomunicações e se dedica a disponibilizar os últimos avanços tecnológicos aos consumidores de todo o mundo.

