Huawei adopte Open Rack de l'OCP dans les nouveaux centres de données de cloud public à l'échelle mondiale

L'initiative Open Rack proposée par l'Open Compute Project (OCP) cherche à redéfinir le rack des centres de données et constitue l'un des développements les plus prometteurs dans l'environnement informatique de grande envergure. C'est le premier standard de rack conçu pour les centres de données, intégrant le rack dans l'infrastructure du centre de données, un processus de conception holistique qui prend en considération l'interdépendance de tous les éléments, du réseau électrique aux portes des puces sur chaque carte mère. Adopté par certains des plus grands prestataires mondiaux de services Internet à hyperéchelle, tels que Facebook, Google et Microsoft, Open Rack contribue à réduire le coût total de possession (TCO) et à améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine du calcul à grande échelle.

« Les leaders commerciaux et en ingénierie de Huawei ont admis l'efficacité et la flexibilité offerte par Open Rack, ainsi que le support apporté par une base de fournisseurs globale. La fourniture de services cloud à une clientèle mondiale pose certains défis. La flexibilité de la spécification Open Rack et la capacité d'adaptation au refroidissement par liquide permettent à Huawei d'être au service de nouvelles zones géographiques. La décision de Huawei de choisir Open Rack est un immense soutien ! », a déclaré Bill Carter, directeur technique de l'Open Compute Project Foundation.

En plus d'adopter Open Rack dans ses centres de données cloud, Huawei prolonge également sa collaboration avec la communauté de l'OCP pour étendre la conception de la norme et améliorer davantage le délai de commercialisation, la serviabilité élevée et réduire le coût total de possession.

L'année dernière, Huawei est devenu membre platine de l'OCP. Cette année, Huawei continue d'investir et de s'engager envers l'OCP et la communauté open source. L'implication active de Huawei au sein de la communauté de l'OCP inclut une participation et des contributions continues à divers projets de l'OCP, comme les projets Rack et alimentation, Gestion des systèmes et Serveur, avec des contributions sous-jacentes aux spécifications à venir pour le Module accélérateur, les Solutions avancées de refroidissement et OpenRMC de l'OCP.

« L'investissement stratégique et l'engagement de Huawei en faveur de l'OCP sont bénéfiques pour tous », a déclaré M. Kenneth Zhang, directeur général de FusionServer, département Intelligent Computing Business de Huawei. « La combinaison de la large expérience de Huawei dans les déploiements dans les domaines des télécommunications et du cloud, et les connaissances de la vaste communauté de l'OCP aidera Huawei à fournir des solutions de pointe, flexibles et ouvertes à ses clients internationaux. En retour, Huawei pourra exploiter son leadership sur le marché et son infrastructure mondiale de centres de données pour aider à introduire l'OCP dans de nouvelles zones géographiques et dans de nouveaux segments de marché à travers le monde. »

Au cours d'un discours principal lors de l'OCP Global Summit, Huawei partagera plus d'informations sur ses plans d'adoption d'Open Rack ainsi que sur la stratégie globale de l'OCP. Huawei prévoit également de présenter certains des blocs fonctionnels de ces solutions sur son stand, et notamment le module de calcul basé sur l'OCP, le processeur Kunpeng 920 ARM de Huawei, le processeur Ascend 310 AI de Huawei et d'autres produits de calcul intelligent de Huawei.

Pour en savoir plus, veuillez visiter Huawei sur son stand et rejoignez son discours principal et ses sessions exécutives :

Numéro de stand : B2

Calendrier du discours principal : 15/03 11 h 38 Grand Ballroom

Calendrier des séances exécutives : 14/03 14 h 05 14 h 30 - 210BF

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836199/Huawei.jpg

