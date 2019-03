Huawei AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network besteht den Test von Tolly mit führender Performance in allen Kategorien

FUZHOU, China, 30. März 2019 /PRNewswire/ -- Auf der Huawei China Eco-Partner-Konferenz 2019 gab Huawei bekannt, dass seine AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network-Lösung den Vergleichstest und die Verifizierung durch die international renommierte Testorganisation – die Tolly Group – bestanden hat. Die Testergebnisse zeigten, dass Huawei AI Fabric in typischen Serviceszenarien für Rechenzentren, die sich an den Standards des KI-Zeitalters orientieren, eine überlegene Leistung gegenüber Netzwerklösungen anderer Mainstream-Anbieter der Branche aufweist und damit eine neue Ära intelligenter und verlustfreier Rechenzentrumsnetzwerke einleitet.