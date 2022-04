Huawei ajuda Three Gorges Group a formar o maior cluster de data centers ecológicos do centro da China

A primeira fase do projeto, no valor de 845 milhões de yuans, consistiu na construção de 4.400 racks em uma área de 40 mil metros quadrados, incluindo um edifício para abrigar os equipamentos do data center, um edifício de comando de comunicações e uma subestação de 35 kV. Todo o consumo de energia dessa primeira fase, que totalizará mais de 200 milhões de kWh de eletricidade por ano, será fornecido utilizando energia hidrelétrica limpa gerada pela usina Three Gorges Dam. O projeto conta com resfriamento natural com água do rio para reduzir significativamente o consumo de energia e aumentar a eficiência energética.

O data center Dongyuemiao foi desenvolvido de acordo com os padrões nacionais de salas de equipamentos classe A. Ele utiliza tecnologias líderes do setor, além de produtos proprietários, seguros e controláveis, tornando-se o primeiro data center em larga escala, ecológico e de carbono zero na China. A Huawei fornece a solução geral L0+L1, que inclui o projeto de arquitetura do sistema de data center, fornecimento dos principais equipamentos e entrega e gerenciamento integrados do projeto.

Entre os principais equipamentos da solução completa fornecida pela Huawei Digital Power estão 160 salas de equipamentos modulares, 38 PowerPODs, 320 dispositivos SmartLi, 160 paredes de ventilação de alta temperatura, um [email protected] (sistema de resfriamento inteligente) e um AI-Robot (para inspeção inteligente). Os equipamentos ajudam o Three Gorges Group a desenvolver um data center simplificado, inteligente, seguro e ecológico.

Toda a China está trabalhando ativamente para alcançar suas metas de pico e neutralidade de carbono anunciadas recentemente. Grande parte do processo consiste na redução das emissões de carbono em data centers. A Huawei Digital Power não economizou esforços para ajudar o Three Gorges Group a transformar seu data center Dongyuemiao em um data center ecológico e de carbono zero. Para atingir esse objetivo, a Huawei aplica sua solução de ponta [email protected] para manter a eficácia do uso de energia (PUE) anual dentro de 1,25. Além disso, a solução de fornecimento de energia PowerPOD+SmartLi garante a operação confiável de longo prazo do data center e reduz a pegada do fornecimento e distribuição de energia em 40%, tornando possível abrigar mais 500 racks. A solução toda é pré-fabricada, para que o cliente possa implementar rapidamente suas várias fases. Isso significa que o tempo de lançamento no mercado é 50% mais curto em comparação com as práticas tradicionais de construção de data centers.

O data center Dongyuemiao é um importante projeto de transformação digital para o Three Gorges Group e parte de seu 14º Plano Quinquenal, que prioriza o desenvolvimento digital ecológico. O projeto de data centers ajudará o país a transferir continuamente recursos de computação do leste da China para o oeste da China. Com sua localização central na província de Hubei, perto da usina Three Gorges Dam, o projeto tem um fornecimento confiável de energia limpa, além de um alto nível de segurança. É mais um passo para expandir a economia ao longo do Rio Yangtze e apoiar a digitalização nacional em toda a China.

